Königsbrunner müssen zum Tabellennachbarn

In Göggingen müssen die Königsbrunner Handballer am Samstag antreten.

Die Handballer des BHC Königsbrunn müssen am Samstag beim direkten Tabellennachbarn TSV Göggingen ran. Das neu formierte Team wird nun von Christoph Zanker trainiert und ist mit 6:6 Punkten ein wenig besser in die Saison gestartet als der BHC. Trotz der zuletzt unglücklichen Auftritte ist der Wille in der Königsbrunner Mannschaft ungebrochen und man hat sich intensiv auf die Partie vorbereitet.

Die Gastgeber warten mit einer Mischung aus erfahrenen und jungen hungrigen Kräften auf, welche nicht zu unterschätzen sind. Ein besonderes Augenmerk sollten die Brunnenstädter auf Yannis Pauler legen, der mit durchschnittlich fast sieben Toren pro Partie auffälligster Spieler beim TSV ist.

Auch wenn man auf Königsbrunner Seite auf mehrere Stammkräfte verzichten muss und der Kader durch verschiedene kleinere Blessuren noch nicht endgültig feststeht, wird man sicher eine schlagfertige Truppe zusammenstellen, um alles daranzusetzen in der Ferne zwei Punkte zu entführen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in der Anton-Bezler-Halle in Göggingen. (AZ)