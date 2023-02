Königsbrunner Rumpfmannschaft verliert in Gundelfingen

Stark ersatzgeschwächt müssen die Handballer des BHC Königsbrunn in Gundelfingen antreten und unterliegen mit 16:20.

Mit einer Rumpfmannschaft mussten die Handballer des BHC Königsbrunn beim TV Gundelfingen antreten. Nur ein Feldspieler zum Wechseln stand zur Verfügung. Trotzdem wollte man alles Mögliche tun, um einen langen Kampf zu liefern, und enttäuschte trotz der dünnen Personaldecke nicht. Nach knapp zwölf Minuten führte man gegen den ebenfalls von Verletzungen gebeutelten TV mit 7:5, auch dank der engagierten Abwehrleistung inklusive Torhüter Gerald Schwarz. Leider ließ die Offensive immer wieder zu wünschen übrig, da die zusammengestellte Mannschaft in letzter Zeit wenig gemeinsame Einheiten hatte und die gewohnten Abläufe nicht greifen wollten.

Trotzdem hielt man die Gastgeber lange auf Abstand und musste erst in der 29. Minute mit 9:10 den ersten Rückstand hinnehmen. Mit einem knappen Rückstand von 9:11 pfiffen die Schiedsrichter zur Pause. Trotz all der Widrigkeiten kam der BHC gestärkt aus der Pause und glich schnell zum 11:11 aus. Ab diesem Zeitpunkt wechselte die Führung immer wieder und ein zäher Schlagabtausch prägte die zweite Hälfte des Spiels. Die Defensive der Brunnenstädter hielt weiter stand, während sich im Angriffsspiel die Fehler nun häuften. Zu viele Körner musste man aufgrund der fehlenden Reserve lassen, und die Gastgeber konnten trotz aller Mühen von Zeit zu Zeit Treffer erzielen. Am Ende stand ein gerechtes, wenn auch sehr enttäuschendes 20:16 für Gundelfingen.

Trotz der Niederlage kann man stolz auf die Leistung zurückblicken, hoffen, dass die einwöchige Pause ein wenig mehr Personal zurück auf die Bank bringt. Am 11. Februar geht es dann gegen den direkten Verfolger aus Augsburg/Gersthofen. (AZ)