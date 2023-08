Neue Trainer beim TSV Schwabmünchen

Viele neue Gesichter gibt es auf den Trainerbänken bei den Schwabmünchner Handballern. Wer für wen gekommen ist.

Nachdem Handball Urgestein Holger Hübenthal nach vielen erfolgreichen Jahren – unter anderem zuletzt als Trainer der ersten Damen und der weiblichen A-Jugend-Bundesligamannschaft, Marketingmanager, Schiedsrichter und vieles mehr – der Vorstandschaft mitteilte, in der Zukunft etwas kürzerzutreten, mussten diverse Aufgaben bei den Schwabmünchner Handballern neu verteilt werden. „Er war in Personalunion in so vielen Bereichen in der Abteilung ehrenamtlich aktiv, sodass es anspruchsvoll war, eine lückenlose Nachfolge hinzubekommen. Wir freuen uns, dass sich engagierte und begabte Personen gefunden haben, die diese Aufgaben nun übernehmen“, so Abteilungsleiterin Nicole Franz.

Die Trainersuche bereitete der Vorstandschaft im Vorfeld ein paar Bauchschmerzen. Doch die Sorgen darüber waren nicht von langer Dauer, denn mit der Verpflichtung von Stephan Volmering als Chef-Damentrainer der 1. Damenmannschaft und Mario Stadlmair als Trainer der A-Jugend Bundesligamannschaft hat man nicht nur kurzfristig für die Nachfolge von Hübenthal im Damen-Trainerbereich gesorgt, sondern sich damit auch die Wunschkandidaten für die beiden Mannschaften gesichert. Die Herrenmannschaft wird von Christian Boppel und Reinhold Weiher trainiert.

Mario Stadlmair trainiert die weibliche A-Jugend des TSV Schwabmünchen. Foto: Andreas Lode

Der zukünftige Trainer der Damen-Bayernligamannschaft Stephan Volmering ist gebürtiger Augsburger und seit zehn Jahren im Trainergeschäft unterwegs. Holger Hübenthal brachte Volmering als seinen Nachfolger ins Gespräch und so kam es, dass der 34-jährige zum TSV Schwabmünchen wechselte. Volmering hat viele Ziele mit seiner neuen Mannschaft und möchte vor allem den Fokus auf die Abwehrarbeit legen. Seinen bisher größten Erfolg als Trainer feierte er mit dem Aufstieg in die Landesliga zusammen mit dem Herrenteam des TSV Göggingen. Volmering, der unter anderem auch als Trainer in Donauwörth und Günzburg tätig war, gibt zu verstehen, dass er mit der laufenden Vorbereitung „im Großen und Ganzen zufrieden ist.“

Die künftige Leitung der weiblichen A-Jugend hat Mario Stadlmair übernommen. Der 30-jährige Wirtschaftsinformatiker hat selbst aktiv Handball gespielt und ist seit 14 Jahren als Trainer mit B-Lizenz tätig. Bevor die Verantwortlichen in Schwabmünchen auf Stadlmair mit ihrem Trainerangebot zugekommen sind, trainierte er beim Nachbarn TSV Bobingen. Nach der Kennenlernphase und bisherigen Vorbereitungszeit zieht Stadlmair ein sehr zufriedenes Fazit: „Die Mädels ziehen alle super mit!“ Seine Ziele mit der Mannschaft hat er deutlich definiert: „Ich möchte erfolgreichen und leistungsorientierten Handball spielen lassen, bei dem aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen darf.“

Christian Boppel (am Ball) trainiert gemeinsam mit Reinhold Weiher die Herrenmannschaft des TSV Schwabmünchen. Foto: Felix Dahlheim

Auch im Herrenbereich gab es eine Änderung an der Seitenlinie. Nach der Aufstiegssaison in die Landesliga hängte Christian Boppel seine Handballschuhe als aktiver Spieler an den Nagel und wird künftig zusammen mit Reinhold Weiher die Strippen in der 1. Herrenmannschaft des TSV Schwabmünchen ziehen. Boppel, für den das Trainerangebot überraschend kam, musste nicht lange überlegen und sagte den Verantwortlichen schnell zu. Mit seiner Zusage profitiert der Verein gleich in doppelter Hinsicht, denn nicht nur die Tatsache, dass er die Mannschaft bereits aus seiner aktiven Zeit kennt, ist ein Vorteil, sondern auch seine Erfahrung im Trainerbereich kann sich sehen lassen. Der 37-jährige, der selbst schon früh bei den Minis Handball gespielt hat, ist im Besitz der C-Lizenz und war insgesamt 16 Jahre lang erfolgreich im Jugend- und Herrenbereich als Handballtrainer tätig. Das Ziel für diese Saison ist „ganz klar der Klassenerhalt“ und „langfristig soll die Mannschaft sich in der Landesliga etablieren.“ so Boppel. Mit der Vorbereitung ist das Trainergespann bisher mehr als zufrieden: „Wir haben ein wirklich konstant hohes Niveau in den Trainingseinheiten.“ Die restliche Vorbereitungszeit möchten Boppel/Weiher nutzen, um an der Defensive zu arbeiten, bevor im September die erste Partie in der Landesligasaison gespielt wird.

Zu guter Letzt gibt es auch Verstärkung für Uli Matthesius in der zweiten Damenmannschaft. Nach dem souveränen Aufstieg in die Bezirksoberliga wird ihn künftig Daniela Englberger unterstützen.