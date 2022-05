Handball

vor 18 Min.

Schwabmünchen bleibt auf der Erfolgsspur

Plus Die Schwabmünchner Handballer bleiben durch einen Erfolg gegen den bisherigen Tabellenführer Haunstetten II auf Erfolgskurs.

Von Holger Hübenthal

Die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Schwabmünchen bleiben auch nach dem dritten Spieltag der Aufstiegsrunde zur Landesliga in der Erfolgsspur. Nach einem starken Auftritt bezwang das Team von Trainer Florian Pfänder am Samstagabend in der Hans-Nebauer-Sporthalle Tabellenführer Haunstetten II mit 29:24 und gehört so weiter zum engsten Kreis der Titelkandidaten.

