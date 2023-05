Schwabmünchen empfängt den Spitzenreiter

Die Bayernliga-Handballerinnen des TSV Schwabmünchen treffen am Samstagabend auf den Tabellenführer MTV Stadeln.

Mit dem Heimspiel gegen den MTV Stadeln biegen die Bayernliga-Handballerinnen des TSV Schwabmünchen am Samstagabend endgültig auf die Zielgerade einer extrem langen Bayernligasaison und der Meister-Play-offs ein. Der aktuelle Tabellenführer aus Mittelfranken ist dabei sowohl für das Schwabmünchner Team als auch für den Anhang der Gelb-Blauen eine noch einmal sehr reizvolle Aufgabe. Anpfiff in der Hans-Nebauer-Sporthalle ist um 20 Uhr.

Gerade in eigener Halle konnte die Mannschaft von Trainer Holger Hübenthal auch in den Play-offs überzeugen und vier der bisher fünf Partien für sich entscheiden. So rechnen sich die Schwabmünchnerinnen auch gegen den Spitzenreiter und aktuellen Meisterschaftsanwärter Nummer eins aus Stadeln durchaus einiges aus. Wie die meisten Bayernligisten aus dem nordbayerischen Raum verfügt der MTV über eine routinierte und physisch starke Mannschaft, die den Gelb-Blauen bei der 28:32-Hinspielniederlage gerade im Defensivbereich viel zu schaffen machte.

"Auch wenn wir gerade mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen haben, wollen wir die letzten drei Saisonspiele unbedingt nutzen, um eine insgesamt erfolgreiche Saison gut abzuschließen", gibt die zuletzt in starker Form spielende Linkshänderin Celine Würdinger die Richtung nicht nur für den Samstagabend vor. Das junge Team hofft dabei noch einmal auf viel Unterstützung, zumal das Wetter auch in dieser späten Saisonphase eher zu einem Hallenbesuch einlädt.