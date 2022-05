Schwabmünchen empfängt den Tabellenführer

Plus Das Topspiel der Bezirksoberliga-Aufstiegsrunde steigt am Samstag, wenn Schwabmünchen den Spitzenreiter Haunstetten empfängt.

Ein weiteres Highlight steht für die Fans der Schwabmünchner Handballer am Samstagabend auf dem Programm. Im Topspiel der Meisterrunde der Bezirksoberliga empfängt der heimische TSV den aktuellen Tabellenführer TSV Haunstetten II. Anpfiff in der Hans-Nebauer-Sporthalle ist um 18 Uhr.