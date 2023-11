Schwabmünchen geht wieder leer aus

Die Landesliga Handballherren des TSV Schwabmünchen haben beim FC Bayern München das Nachsehen und sind damit zum dritten Mal in Folge punktlos.

Für die Mannschaft von Christan Boppel war es ein gebrauchter Abend. Erneut schlich sich die berühmt berüchtigte Fehlerviertelstunde im Spiel der Schwabmünchner ein und brachte das Team so um seine Punkte. Die Mannschaft um Kapitän Manuel Reinsch musste im Vorfeld die Ausfälle von Matthias Gerlich und Peter Bürgle verkraften. Hinzu kam, dass Andreas Müller nur bedingt einsatzfähig war und Felix Hänsel sich beim Aufwärmen verletzt hatte. Die Singoldstädter mussten damit auf vier Rückraumspieler verzichten und gingen entsprechend ersatzgeschwächt in die Partie.

Die Schwabmünchner zeigten zunächst auf die Ausfälle genau die richtige Reaktion, rückten als Team enger zusammen und fanden von Anfang an gut in die Partie. Nach der ersten Viertelstunde zeigte die Anzeigentafel ein ausgeglichenes 7:7 an. Schwabmünchen blieb an den Bayern dran und ließ sich durch eine starke Teamleistung nicht abschütteln. Bis zur Halbzeit übernahmen die Schwabmünchner das Zepter, erzielten phasenweise sogar Tore in Unterzahl und konnten sich auf ein 16:13 bis zur Pause leicht absetzen.

TSV Schwabmünchen erlebt Einbruch

Dies sollte sich auch mit Wiederanpfiff erstmal nicht ändern. Die Schwabmünchner legten nach und konnten ihren Vorsprung in der 39. Spielminute durch den Treffer von Noah Kell sogar auf vier Tore ausbauen. Erstmals seit langem flammte damit nicht nur bei den Fans die Hoffnung auf einen so wichtigen Sieg auf. „Was dann in den folgenden elf Spielminuten passierte, darüber müsste man normalerweise den Mantel des Schweigens legen“, brachte es Teamsprecher Malte Knoke auf den Punkt. Ein Angriff, der bis dahin funktionierte, verlor völlig den Faden. Der FC Bayern witterte damit seine Chance, ins Spiel zurückzufinden und nahm die verunsicherten Schwabmünchner sprichwörtlich auseinander.

Die Gastgeber legten in den folgenden zwölf Minuten einen 10:1-Lauf hin, womit die Partie beim Stand von 28:23 (50.) vorzeitig entschieden wurde. Beim Blick in die Gesichter der Schwabmünchner konnte man erkennen, dass sie die Partie an diesem Abend nicht mehr drehen könnten. Die Bayern spielten ihr Spiel bis zum Ende runter und konnten einen 33:29-Sieg für sich verbuchen.

Mit dem Erfolg zieht der FC Bayern München in der Tabelle vorbei und bugsiert den TSV Schwabmünchen damit auf den vorletzten Tabellenplatz. Trainer Christian Boppel zog nach der Partie ein enttäuschendes Fazit: „Es ist einfach nur ärgerlich. Auch wenn wir viele Ausfälle hatten, kann ich das heute nicht als Entschuldigung gelten lassen. Wir hatten den Gegner im Griff und luden die Bayern dazu ein, in das Spiel zurückzukommen. Wir müssen in den nächsten Wochen hart daran arbeiten, aus 45 guten Minuten endlich wieder 60 Spielminuten zu machen.“

Positiv bleibt zu erwähnen, dass Daniel Labermeier ein herausragendes Spiel macht und sich mit neun Treffern in die Torschützenliste eintrug. Viel Zeit bleibt den Schwabmünchnern für eine Spielanalyse nicht, denn bereits kommenden Samstag steht das nächste Auswärtsspiel beim punktgleichen SC U`hofen-Germering an.

TSV Schwabmünchen: Dorsch, Zull (beide Tor), Beran, Mayer (1), Reinsch (2), Müller, Labermeier (9), Kreutz, Hänsel, Schüller, Kell (2), Reichenberger (5), Scholz (9)

Die zweite Damenmannschaft konnte auch an diesem Wochenende nichts Zählbares mit nach Hause nehmen. Beim Gastspiel in Haunstetten ließen sich die Schwabmünchnerinnen anfangs überrennen. Gegen Mitte der ersten Halbzeit spielten sie sich auf die Gastgeberinnen besser ein und verkürzten auf zwei Tore. Haunstetten erhöhte nach der Schwabmünchner Aufholjagd den Druck und zog erneut davon. Am Ende reichen 33 erzielte Schwabmünchner Tore nicht und das Spiel wurde mit 39:33 gegen den TSV Haunstetten III verloren.