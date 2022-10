Schwabmünchen setzt sich an die Tabellenspitze

Mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Haunstetten II setzten sich die Handballerinnen des TSV Schwabmünchen an die Spitze der Bayernliga-Tabelle.

60 spannende und körperlich extrem intensive Minuten mit einem Happy End in Gelb und Blau bekamen die zahlreichen Handballfans am vergangenen Samstagabend in der Haunstetter Albert-Loderer-Halle beim Frauen- Bayernligaderby zwischen Haunstetten II und dem TSV Schwabmünchen geboten. Mit dem gefeierten 23:22-Erfolg gelang den Schwabmünchnerinnen sogar der Sprung an die Tabellenspitze im extrem engen Feld der Bayernliga Süd.

Spürbar hochmotiviert und mit viel Intensität und Tempo starteten beide Teams in das mit großer Spannung erwartete Derby, dass bis zum 5:5 (12.) ausgeglichen verlief. Dann handelten sich die Gastgeberinnen die ersten ihrer am Ende immerhin neun Zeitstrafen ein und angetrieben vom wieder einmal sehr starken Jugend-Duo Lea Lammich und Luisa Merkle zogen die Gelb-Blauen innerhalb von nur fünf Minuten auf 11:6 davon. Auch wenn sich der erwartet starke Vorjahresmeister aus Augsburg dann wieder fing, kontrollierten die Schwabmüncherinnen die Partie bis zum 19:15 (39.) recht gut.

Dann kam allerdings zusehends Sand ins Getriebe des Aufsteigers. Technische Fehler und eine starke Haunstetter Torhüterin sorgten für einen fast kompletten Stillstand des eigenen Torkontos, das in den letzten 21 Minuten noch ganze viermal aufgestockt werden konnte. Beim 19:19 hatten die Gastgeberinnen ausgeglichen und es ist den Schwabmünchnerinnen nach einer Auszeit von Trainerin Claudia Weiher ganz hoch anzurechnen, dass sie sicher kämpferisch überragend gegen die sich jetzt abzeichnende Wende stemmten.

Starke Defensivleistung des TSV Schwabmünchen

Mit einer tollen Defensivleistung, der großartigen Unterstützung der vielen mitgereisten Fans und einer in der entscheidenden Phase gut parierenden Theresa Reuther zwischen den Pfosten legten die Gelb-Blauen noch einmal vor und brachten am Ende ein gefeiertes 23:22 über die Ziellinie. „Die Tabellenführung ist natürlich eine schöne Momentaufnahme und der Lohn für die tolle Moral des Teams. Wir müssen allerdings weiter viel tun, um vor allem im Angriffsspiel konstanter zu werden.“, resümierte Trainerin Claudia Weiher das Derby treffend.

TSV Schwabmünchen: Globisch, Reuther; Hinkofer, Birnkammer (2), Keskin (3/2), Lammich (6/1), Michael, Merkle (6), Franz (1), Rheindt, Würdinger Ce. (3), Girstenbrei (2), Würdinger Co.