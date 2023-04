Schwabmünchens A-Jugend holt den DHB-Pokal

Riesenerfolg für die A-Jugend-Handballerinnen des TSV Schwabmünchen: In Zwickau holen sie trotz einer knappen Niederlage im Rückspiel den DHB-Pokal.

Da ist das Ding! Schwabmünchens A-Jugend Handballerinnen haben sich ihren Traum erfüllt und konnten am Sonntagabend in der Zwickauer Sporthalle Neuplanitz in feierlichem Rahmen den DHB-Pokal 2022/23 entgegennehmen. Nach dem klaren Hinspielerfolg zeigten die Gelb-Blauen auch auswärts trotz der knappen 30:31-Niederlage erneut eine herausragende Leistung und brachten den TSV Schwabmünchen zum ersten Mal in der Abteilungsgeschichte auf die Siegerlisten des Deutschen Handballbundes.

Trotz elf Toren Vorsprung aus dem Hinspiel war den Schwabmünchnerinnen die Schwere der Aufgabe bewusst, denn die hohe Qualität des Zwickauer Kaders zeigte sich nicht zuletzt darin, dass drei Spielerinnen am Abend zuvor noch im Kader des BSV Sachsen beim Heimspiel in der Frauen-Bundesliga standen. Die Anspannung war groß und die Aufstellung zur Nationalhymne vor dem Spiel machte noch einmal allen bewusst, wie weit man bis zu diesem Moment gekommen war.

Schwabmünchen lässt keine Zweifel aufkommen

Die Geschichte des Spiels lässt sich dann fast einfach beschreiben, denn die wie schon in der gesamten Pokalrunde extrem fokussierten Schwabmünchnerinnen ließen eigentlich nie einen Zweifel am späteren Erfolg aufkommen. Eine 3:1-Führung der Zwickauerinnen verwandelten die Gelb-Blauen bis zur elften Spielminute in ein 4:8 und versetzten den Hoffnungen der Gastgeberinnen schon früh einen massiven Dämpfer. Ein wieder einmal überragender Innenblock der offensiven 3:2:1-Abwehr machte mit einer beeindruckenden Teamleistung dem Leitspruch der Mannschaft "Eine für alle, alle für eine!" alle Ehre. Mehrere Ballgewinne wurden konsequent in Gegenstöße umgesetzt, und die Außenzange mit Julia Franz und Kim Bartosch bedankte sich mit einer frühen Trefferserie.

Julika Birnkammer, Sesil Incidelen und Anja Müller (von links) präsentieren stolz ihren Medaillen. Foto: Felix Dahlheim

In einer hochintensiven und sehenswerten Partie widerstanden die Gelb-Blauen dann weiter erfolgreich der hohen Dynamik und Körperlichkeit, mit der die Zwickauerinnen den Erfolg suchten. Wie im Hinspiel war auch Torhüterin Lara Rettermeier wieder in wichtigen Phasen mit starken Paraden zur Stelle. Die inzwischen auch spielerisch sehr gefestigte Rückraumachse mit Julika Birnkammer, Lea Lammich und Luisa Merkle sorgte im Zusammenspiel mit Kreisläuferin Cosima Würdinger für die notwendigen Tore, und so ging es mit einer beruhigenden 16:13-Führung in die Kabinen.

Trotz der schwindenden Chancen steckten die Gastgeberinnen nie auf und belohnten sich am Ende mit dem 31:30-Erfolg für ihren Einsatz, was der riesigen Freude in gelb-blauen Spielertraube direkt nach der Schlusssirene natürlich keinen Abbruch tat. Eine schöne gestaltete Siegerehrung rundete diesen ganz besonderen Tag ab. Jubel gab es auch bei der mitgereisten Fangruppe mit Eltern, Freunden, Verwandten und den Spielerinnen der Frauenmannschaft.

TSV Schwabmünchen: Lara Rettermeier, Sophie Hertle (Tor); Leonie Spatschek (1), Julia Franz (4), Patrizia Haslauer, Julika Birnkammer (6), Anja Müller, Lea Lammich (3), Sesil Incidelen, Luisa Merkle (4), Cosima Würdinger (3), Somma Dieterich (2), Kim Bartosch (7/3).