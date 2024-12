Schwabmünchens B-Juniorinnen überwintern am Tabellenende

Am Samstag begrüßte die Jugendbundesliga-Mannschaft des TSV Schwabmünchen die Gäste der TuS Steißlingen. Das Team vom Bodensee hat bislang alle Spiele in der Vorrunde gewonnen und setzt die Siegesserie in Schwabmünchen fort. Wie schon im Hinspiel glänzten die Steißlingerinnen auch im Rückspiel mit einem sehr dynamischen Angriffsspiel, das die Gelb-Blauen vor eine harte Aufgabe stellte. Bedauerlicherweise gelang es den Schwabmünchnerinnen nicht wie erhofft, die Abwehr so zu formieren, dass es für die Steißlingerinnen kein Durchkommen gab. Erneut erzielte die Topscorerin Romy Reichle elf Tore für ihr Team und verhalf ihrer Mannschaft damit maßgeblich zum Erfolg.

Viele vergebene Chancen und technische Fehler im Angriff der Schwabmünchnerinnen sorgten dafür, dass Steißlingen seine Führung im Spielverlauf weiter ausbauen konnte. Am Ende mussten sich die Schwabmünchnerinnen erneut mit einer ähnlich hohen Niederlage wie im Hinspiel geschlagen geben.

Mit 23:41 endete die Begegnung nach 60 Spielminuten ganz klar zugunsten der Gäste vom Bodensee. Nachdem Tabellennachbar Ismaning am gleichen Spieltag Stuttgart Metzingen bezwang, stehen die Gelb-Blauen zum Jahresabschluss auf dem letzten Tabellenplatz. (nifra)



Schwabmünchen: Antonia Habenschaden, Vanessa Rabus (beide Tor), Lara Zabel (2), Sarah Rabus (1),

Tabea Hafner (4/3), Elsa Wonnenberg (3/1), Sina Gossner, Anastasia Weber, Linda Dölle (2), Lena Roth, Antonia Günzel, Emilia Michael (5), Luisa Wutz, Paula Konrad, Maresa Lochbrunner (4), Rebecca Kramer (2).