Schwabmünchens Frauen weiter auf Titelkurs

Die Frauen auf Titelkurs und die Männer zumindest mit einer Punkteteilung in Aichach - die Stimmung im Lager der Schwabmünchner Handballer ist gut.

Die junge Schwabmünchner Frauenmannschaft bleibt nach dem sicheren 24:17-Heimerfolg über Gröbenzell II weiter das Team der Stunde in der Landesliga Süd. Mit dem sechsten Erfolg in Serie verteidigten die Schützlinge von Trainer Lars Lammich die Tabellenführung und können am kommenden Wochenende aus eigener Kraft Titel und Aufstieg unter Dach und Fach bringen.

Gegen eine körperlich überlegene und taktisch gut eingestellte Drittliga-Reserve aus Gröbenzell brauchten die Gelb-Blauen einige Anlaufzeit, um sich auf die von Beginn an praktizierte enge Deckung von Spielmacherin Lea Lammich einzustellen. Anja Müller übernahm ihre Rolle letztlich sehr gut und setzte ihre Nebenspielerinnen immer wieder stark in Szene. Äußerst dankbar für die vielen Anspiele zeigte sich Rechtsaußen Selina Scholz, die in ihrem wohl besten Saisonspiel alle ihre sechs Treffer bereits in den ersten 30 Minuten erzielte. Zusammen mit der wieder sehr starken Abwehr vor einer guten Torhüterin Theresa Reuther bekamen die Gelb-Blauen die Partie so immer besser in den Griff, und beim 14:7 zur Pause waren die Weichen bereits recht deutlich gestellt.

Auch nach dem Seitenwechsel ließen sich die Gastgeberinnen gestützt auf eine weiter gute Defensive nie mehr in Bedrängnis bringen und bauten den Vorsprung bis auf zehn Tore aus (22:12, 47.). Viele gute Szenen hatte in dieser Phase Luisa Merkle, die die weiter großen Räume für ihre oft unwiderstehlichen Zweikampf-Durchbrüche nutzte. Nach dem am Ende gefeierten 24:17 fehlt den Schwabmünchnerinnen jetzt noch ein Schritt zum großen Traum vom Landesligatitel und Bayernligaaufstieg, und den können sie sicher mit ganz vielen gelb-blauen Fans im Rücken am kommenden Sonntagnachmittag (16 Uhr) beim Gastspiel in Kissing machen.

TSV Schwabmünchen: Reuther, Rettermeier; Spatschek (1), Scholz (6), Birnkammer (3), Müller (3/2), Lammich (5/2), Michael (2), Merkle (3), Franz (1), Girstenbrei, Wagner;

Selina Scholz (am Ball) zeigte beim Sieg gegen Gröbenzell II ihr stärkstes Saisonspiel für die Schwabmünchner Handballerinnen. Foto: Felix Dahlheim

Herzschlagfinale in Aichach

Punkt gewonnen - Punkt verloren? Wie so oft bei unentschiedenen Resultaten im Handballsport war die Gefühlslage der Schwabmünchner Bezirksoberliga-Männer nach dem 26:26 in Aichach sehr gespalten. Nach dem gesamten Spielverlauf mit einigen Widrigkeiten und einer Aichacher 24:22-Führung gut drei Minuten vor der Schlusssirene kann man mit dem einen Zähler eigentlich zufrieden sein. Die letzte Führung gehörte allerdings den Schwabmünchnern, die zunächst den Ausgleichstreffer vier Sekunden vor Ende einstecken mussten und dann mit einem Wurf vom schnellen Anspiel auf das verwaiste Aichacher Tor in der Schlusssekunde nur knapp scheiterten.

"Wir fanden im Angriff über die gesamten 60 Minuten leider nie richtig zu unserem Spiel, und auch die Defensive wies immer wieder Lücken auf", so Coach Florian Pfänder nach der spannenden und immer engen Auseinandersetzung. Dabei stellten die Aichacher ihre sehr starke Verfassung vor großer Heimkulisse allerdings auch nachdrücklich unter Beweis. Das Team von Spielertrainer Stefan Knittl spielt aktuell ohne Frage auf Augenhöhe mit den Spitzenteams der Liga. Ein Sonderlob verdiente sich bei den Gelb-Blauen an diesem Abend ohne Frage Torhüter Felix Zull, der nach dem Seitenwechsel sein wankendes Team mit vielen guten Paraden im Spiel hielt.

"Wir bleiben in der Tabelle erfreulicherweise vorne, müssen aber mit Blick auf die Play-offs nach Ostern unsere Defizite dringend aufarbeiten, um auch dort ein echtes Wort im Titelkampf mitsprechen zu können", hebt Florian Pfänder mit Blick auf die noch bis Ende Mai andauernde Spielzeit den mahnenden Zeigefinger.

TSV Schwabmünchen: Zull, Hübenthal; Reinsch (7/2), Bürgle (1), Schikor, Gerlich (10), Wiedmer (3), Schmid (3), Schaur, Kell (1), Boppel, Müller (1)