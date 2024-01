Schwabmünchens Handballer wollen Aufholjagd im Allgäu starten

Die Handballer des TSV Schwabmünchen sind zwar Außenseiter, hoffen aber auf Punkte im Allgäu, während die Frauen in München ran müssen.

Die Bayernligadamen des TSV Schwabmünchen bestreiten am Samstagabend ihr drittletztes Hauptrundenspiel, ehe es in die Play-Offs um den Aufstieg in die 3. Liga geht. Die Damen von Stephan Volmering lösten letzten Samstag mit ihrem beeindruckenden Sieg gegen den direkten Verfolger HT München bereits vorzeitig eines der drei begehrten Tickets für die Play-Offs.

Die Gastgeberinnen sind am Samstagabend die Damen des SV München Laim. Die „Laimer First Ladies“ stehen derzeit auf dem fünften Platz der Staffel Süd und können sich rechnerisch nicht mehr auf Platz drei der Tabelle verbessern. Sie werden daher nach Abschluss der Hauptrunde in den Play-Downs gegen den Abstieg in die Landesliga spielen. Auch wenn für beide Teams nach der Hauptrunde der Weg bereits klar ist, wollen die Schwabmünchnerinnen sich nicht auf ihrem Erfolg ausruhen, sondern im Münchner Westen genauso unter Beweis stellen, wieso sie derzeit der Ligaprimus der Bayernliga Süd sind. Volmerings Damen wollen erneut aus einer starken Abwehr heraus mit ihrem schnellen Umschalt- und Tempospiel überzeugen. Anpfiff der Partie ist um 18.15 Uhr in der Riegerhofstr. 20 in München.

Handballer des TSV Schwabmünchen machen sich Mut

Nach der unglücklichen Heimniederlage gegen Friedberg am vergangenen Wochenende müssen die Schwabmünchner Herren zu ihrem nächsten Landesligaduell ins Allgäu reisen. Die Mannschaft von Trainer Christian Boppel gastiert am Samstagabend bei der Handballspielgemeinschaft Dietmannsried/Altusried. Die Gastgeber verloren zwar zuletzt gegen die Männer des TSV Haunstetten, stehen jedoch aktuell mit 16:10 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Die Singoldstädter dagegen belegen mit nur sechs Pluspunkten den vorletzten Tabellenrang der Landesliga Süd. Beim Vorrundenduell beider Mannschaften zu Saisonbeginn hatten die Schwabmünchner mit 24:30 gegen die Allgäuer das Nachsehen.

Beim reinen Blick auf die Tabellensituation ist auch diesmal der TSV Schwabmünchen in der Außenseiterrolle. Dennoch ließen die Gastgeber gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich Federn, wie zum Beispiel mit zwei Remis gegen Germering und Ismaning. Dies wollen Boppels Herren als Mutmacher für die bevorstehende Partie nutzen. Auch sie haben zuletzt gezeigt, dass sie Partien gegen höher platzierte Mannschaften führen und im Griff haben können. „Wenn wir Ende dann noch unsere Chancen konsequenter nutzen und verwerten, dann ist auch endlich wieder ein Sieg im Rahmen des Möglichen“ heißt es von Teamsprecher Malte Knoke.

Die zweite Damenmannschaft bestreitet am Freitagabend ihr Nachholspiel gegen den Kissinger SC. Die Kissinger Damen machten Anfang Dezember von dem vom BHV kurzfristig eingeräumten Recht Gebrauch, dass die Spiele auf Grund der damaligen Schneefälle ohne Strafe verschoben werden können. Für die Schwabmünchnerinnen ist der neue Spieltermin etwas unglücklich, da einige Spielerinnen verhindert sind. Der verbleibende Schwabmünchner Kader wird sich dennoch der Mammutaufgabe stellen. Die Kissingerinnen belegen derzeit den zweiten Tabellenplatz, haben jedoch noch zwei Nachholspiele und mussten bisher bei nur einem Spiel als Verlierer vom Platz gehen. Die Hausherrinnen gehen als klarer Außenseiter in die Partie und können daher befreit und ohne Druck aufspielen. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Hans-Nebauer-Halle.

Lesen Sie dazu auch