Schwabmünchner Frauen sind Tabellenführer

Die Bayernligadamen des TSV Schwabmünchen haben durch einen Sieg gegen Vaterstetten den Sprung an die Tabellenspitze geschafft. Schlechter lief es bei den Männern.

Eindrucksvoll bezwangen sie den Bayernliganeuling TSV Vaterstetten mit 32:18 vor heimischem Publikum. Schwabmünchens Trainer Stephan Volmering betonte in seiner Ansprache vor dem Spiel ausdrücklich, dass die Aufsteiger aus der Landesliga trotz ihrer bisherigen negativen Punktebilanz von 2:4 "nicht zu unterschätzen seien". Er forderte, sich "auf die eigenen Stärken zu konzentrieren" und "den Gegner erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen".

Seine Vorgaben wurden von seinen Spielerinnen ab der ersten Spielminute in der Abwehr konsequent umgesetzt. Allerdings stand der Schwabmünchner Angriff in den ersten zwanzig Minuten auf der Bremse und viele technische Fehler sowie leichtsinnige Ballverluste führten dazu, dass man sich trotz zahlreicher Chancen nicht absetzen konnten. Dennoch sah sich Vaterstetten beim Stand von 9:4 (22.) zum Time-Out gezwungen, um sich wieder neu zu sortieren.

Dies brachte den Gästen aus Vaterstetten nicht die erhoffte Verbesserung, denn Schwabmünchen agierte nach der Spielunterbrechung wesentlich konsequenter im Abschluss. Besonders die Linkshänderin Celine Würdinger glänzte in dieser Phase und sorgte mit ihren Treffern für eine komfortable 13:8-Führung zur Halbzeit. Volmering war zur Pause mit dem Auftritt seiner Damen zufrieden, forderte jedoch für die zweite Spielhälfte noch einmal einen Gang nach oben zu schalten. Seine Worte wurden auch diesmal verinnerlicht und mit einem Vier-Tore-Lauf starteten seine Damen in den zweiten Spielabschnitt.

Vaterstetten fand kein Durchkommen mehr gegen die starke Schwabmünchner Defensive und stellte taktisch um. Fortan spielten sie im Angriff mit leerem Tor und nutzten damit die Möglichkeit der siebten Feldspielerin. Davon ließen sich die Gastgeber jedoch nicht aus der Fassung bringen und verteidigten auch in Unterzahl über weite Teile des Spiels ohne Gegentor. In dieser Spielphase zeichnete sich Öykü Hiemer aus, die ein ums andere Mal gekonnt Gegenspielerin und Ball trennte und mit ihren Würfen auf das leere gegnerische Tor mehrmals erfolgreich war. Beim Stand von 22:11 (43.) war der Sieg für Schwabmünchen bereits vorzeitig besiegelt und konnte bis zum Schlusspfiff noch einmal auf 32:18 ausgebaut werden. Nun punktgleich mit dem TSV EBE Forst United schieben sich die Schwabmünchner Damen dank des besseren Torverhältnisses vorläufig an die Tabellenspitze der Bayerliga Süd. Am kommenden Samstag empfängt die Mannschaft um 20 Uhr das momentane Tabellenschlusslicht TSV Haunstetten zum Rückspiel in eigener Halle.

TSV Schwabmünchen: Reuther, Globisch (beide Tor), Scholz (3), Birnkammer (5/1), Hiemer (5), Lammich (2), Incidelen, Merkle (5), Franz J., Rheindt (2/1), Würdinger Ce. (8), Girstenbrei, Bartosch (1), Würdinger Co. und Haslauer (1)

TSV Schwabmünchen macht sich das Leben schwer

Die Voraussetzungen für die Herren des TSV Schwabmünchen waren am Samstag eigentlich perfekt. Einem erfolgreichen Duell gegen den TSV Niederraunau stand nichts im Weg. Doch die Mannschaft von Christian Boppel machte sich das Leben selbst schwer und hatte am Ende mit 27:34 das Nachsehen.

Mit hohem Tempo und viel Überzeugung im Abschluss gelang den Gästen aus Krumbach bereits nach 38 Sekunden ein schnelles erstes Tor durch Moritz Kornegger. Dieser nahm im folgenden Verlauf des Spiels eine sehr wichtige Rolle ein. Doch auch Boppels Team kam anfangs gut in die Partie und konnte bei hohem Spieltempo mithalten. Die ersten fünf Spielminuten begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, bis sich die ersten technischen Fehler bei den Gastgebern einschlichen. Der TSV Niederraunau nutzte die Fehler konsequent aus und zog auf vier Tore davon (12.).

Die Krumbacher kamen nun richtig in Fahrt und drückten weiter auf die Tube. Schwabmünchen tat sich zunehmend schwerer mitzuhalten, sodass sich Boppel in der 21. Spielminute beim Stand von 9:14 für ein Time-Out entschied. In seiner Ansprache ging es ihm darum, den Kampfgeist bei seinen Herren wieder zu entfachen. Leider gelang es der Heimmannschaft auch nach der Unterbrechung nicht, den Niederraunauer Lauf zu stoppen. Die Gäste um den hervorragend aufspielenden Moritz Kornegger, der insgesamt elf Treffer erzielte, fanden immer wieder die Lücken in der Schwabmünchner Abwehr und kamen frei zum Abschluss. Das Schwabmünchner Angriffsspiel konnte ein ums andere Mal nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Der sehr gut spielende Leonard Scholz sorgte mit seinem Doppelschlag dafür, dass der Rückstand kurz vor der Pause noch einmal verkürzt werden konnte und beim Stand von 13:18 wurden die Seiten gewechselt.

Für die zweite Hälfte lag die Priorität der Schwabmünchner darin, die Abwehr kompakt zu halten und das schnelle Spiel der Gäste frühzeitig zu unterbinden. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts funktionierte die Vorgabe und Boppels Truppe kämpfte sich auf drei Tore ran (47.). Der Erfolg war jedoch nur von kurzer Dauer. Mit einem 0:5-Tore-Lauf binnen fünf Minuten erhöhte Niederraunau wieder den Spielstand und demonstrierte seine Überlegenheit mit dem Endergebnis von 27:34. Die Mannschaft um Christian Boppel muss in der kommenden Woche schnell ihren Fokus wiederfinden, denn bereits nächstes Wochenende steht das nächste Heimspiel für sie an.

TSV Schwabmünchen: Hübenthal, Dorsch (beide Tor), Beran (1), Mayer, Reinsch, Bürgle (3), Labermeier (3), Kreutz, Wiedmer, Hänsel (4), Schüller (2), Kell (5), Reichenberger (1) Scholz (8)

Die zweite Damenmannschaft des TSV Schwabmünchen hatte am Samstagabend erneut das Nachsehen. In einem Spiel mit Licht und Schatten mussten sie sich am Ende dem VfL Günzburg knapp mit 26:24 geschlagen geben. In der ersten Halbzeit präsentierten sich die Damen von Uli Matthesius und Daniela Englberger überraschend schwach und lagen zwischenzeitlich mit acht Toren beim Stand von 17:9 (27.) zurück. In der zweiten Halbzeit holten die Schwabmünchnerinnen Tor für Tor auf und in der 49. Spielminute beim Stand von 22:21 war alles wieder offen. Doch der ersehnte Ausgleichstreffer wollte dreimal nicht fallen. Am Ende spielen die Günzburger ihren Sieg clever über die Zeit aus. Bereits nächsten Samstag müssen die Damen erneut auswärts in Wertingen antreten.