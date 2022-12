Schwabmünchner Handballer beim Schlusslicht

Erster gegen Letzter - das hört sich nach einer klaren Sache an. Doch die Handballer des TSV Schwabmünchen haben Probleme.

Eine Woche vor Weihnachten legen sich die Handballteams des TSV Schwabmünchen noch einmal voll ins Zeug und wollen erneut den aktuell starken Eindruck bestätigen. Die Bayernligafrauen empfangen am Samstagabend um 18 Uhr den TSV Haunstetten II zum Derby in der Hans-Nebauer-Sporthalle, die erste Männersieben gastiert am Sonntag zum Auftakt der Rückrunde beim Kissinger SC (Anpfiff 17 Uhr). In der Jugend Bundesliga trifft die weibliche A-Jugend am Sonntag zu Hause auf den nordrhein-westfälischen TuS Königsdorf.

Immer noch verlustpunktfrei, kadermäßig allerdings weiter auf der letzten Rille daherkommend, tritt die erste Männermannschaft den Weg in die Kissinger Paartalhalle an. "Am Donnerstagabend spielten zwei Ü30-Akteure beim Aufwärmkick bei Team jung", erzählt Coach Florian Pfänder, der die beinahe epidemische Krankheitswelle bei seinen jüngeren Kaderspielern weiter irgendwie kompensieren muss. Zuletzt gelang das beim Derbysieg gegen Königsbrunn mit einer echten Energieleistung noch erfolgreich, doch nun hofft das Team bis Sonntag doch auf das ein oder andere Comeback.

Tabellarisch könnte beim Spiel des Spitzenreiters beim Schlusslicht die Ausgangslage kaum deutlicher sein, doch nicht nur der Coach, sondern auch Rückraumyoungster Linus Schmid hebt warnend den Zeigefinger: "Laut Tabelle scheint Kissing eine einfache Aufgabe zu sein, doch die Liga ist sehr ausgeglichen. Wir müssen hoch konzentriert und top motiviert in das Spiel gehen, um einen ordentlichen Jahresabschluss hinzulegen." Das Team hofft wie zuletzt auf die Unterstützung des TSV-Anhangs und viele gelb-blaue Fans in der Kissinger Paartalhalle.

Frauen mit interessantem Heimderby

Im letzten Heimspiel der Bayernliga Süd trifft die erste Frauensieben am Samstagabend auf den TSV Haunstetten II und kann diese Aufgabe sicher motiviert, aber auch durchaus entspannt angehen. Die Gelb-Blauen haben die Qualifikation für die Meister-Play-offs schon länger und den Südtitel seit vergangener Woche in der Tasche und werden so sicher auch ein Stück weit Rücksicht auf das Bundesligaspiel der A-Jugend am kommenden Tag nehmen. "Wir können erfreulicherweise aktuell auf den kompletten Kader zurückgreifen und so gerade die Belastung für unsere Jugendspielerinnen gut dosieren. Dennoch ist das Derby für uns natürlich ein Anreiz und den eigenen Fans sind wir ohnehin immer einen top engagierten und ehrgeizigen Auftritt schuldig", gibt Co-Trainerin Claudia Weiher die Linie für das Match gegen die Augsburgerinnen vor. Für die geht es in ihrem letzten Vorrundenspiel im Kampf um Platz vier um alles. Nur ein Sieg in der Hans-Nebauer-Sporthalle hält ihre Hoffnung auf die Meister-Play-offs am Leben.

Jugendspielerin Cosima Würdinger geht auch an diesem Wochenende wieder zweimal auf Torejagd. Foto: Felix Dahlheim

Jugend startet in den DHB-Pokal

Mit einem Heimspiel gegen den TuS Königsdorf, der aus dem Kölner Westen eine satte Anreise für dieses Match hat, geht es für die weibliche A-Jugend in die Pokalrunde der Jugend-Bundesliga. Hier spielen die Drittplatzierten der Vorrunde in deutschlandweit zwei Vierergruppen um den DHB-Pokal und zwei Fixplätze für die Jugendbundesliga 23/24. Somit hat dieser Wettbewerb sportlich wie auch emotional einen weiter sehr hohen Reiz und die hoffentlich vielen Handballfans dürfte am Sonntag ab 14.30 Uhr ein echtes Jugendhandball-Highlight erwarten. "Wetter- und krankheitsbedingt liefen die letzten Trainingseinheiten für das JBLH-Team nicht optimal, aber der Kader ist komplett und wir sind alle, denke ich, richtig heiß auf dieses Spiel", deutet Co-Trainerin Julia Ratzek die Gefühlslage im Lager der Gelb-Blauen sicher richtig.