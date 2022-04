Schwabmünchner Handballer überzeugen

Es ging zwar um nichts mehr, aber trotzdem zeigten die Schwabmünchner Handballer beim Sieg gegen Friedberg eine überzeugende Leistung.

In einem tabellarisch zwar bedeutungslosen, aber doch sehr kurzweiligen Bezirksoberliga-Spiel bezwangen Schwabmünchens Handballer am Samstagabend in der Hans-Nebauer-Sporthalle den TSV Friedberg II mit 37:30.

Vor erfreulich guter Kulisse zeigten die ohne fünf Stammspieler angetretenen Gelb-Blauen ein sowohl in der gewohnt starken Deckung wie auch im taktisch sehr gut dosierten Angriffsspiel eine durchgehend starke Vorstellung. Der gut aufgelegte Top-Scorer Matthias Gerlich war von den Gästen nie zu neutralisieren, aber auch seine Rückraumpartner Linus Schmid und Tobias Müller harmonierten hervorragend. So kam die bereits zur Pause beruhigende 18:13-Führung auch nach dem Wechsel nie mehr in Gefahr.

Schwabmünchner Trainer zufrieden

Trainer Florian Pfänder zeigte sich am Ende mit dem spielerisch wirklich überzeugenden Auftritt absolut zufrieden und konnte so auch die traditionellen zwei Kisten Kaltgetränke verschmerzen, die er dem Team spendieren muss. Der aufgrund der engen Personallage als Spieler eingetragene Coach wurde nämlich fünf Minuten vor Spielende von Ersatztrainer Felix Hänsel auf das Parkett gebracht und steuerte unter dem Jubel der Zuschauer wenig später sogar noch einen Treffer aus dem Rückraum bei.

TSV Schwabmünchen: Hübenthal, Zull; Mayer (1), Gerlich (13/4), Schmid (8), Schaur (5), Pfänder (1), Kell (4), Boppel, Müller (5);