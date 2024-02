Schwabmünchner Handballer ziehen den Kürzeren

Auch die Frauen des TSV fangen sich zum Abschluss eine Niederlage ein.

Herber Dämpfer für die Bayernliga-Handballerinnen des TSV Schwabmünchen zum Abschluss der Vorrunde: Die Damen von Trainer Stephan Volmering mussten sich beim TSV EBE Forst United deutlich mit 21:26 geschlagen geben.

Bereits vor der Partie hatten sich beide Teams für die Play-Offs um den Aufstieg in die dritte Liga qualifiziert. Dennoch war der Ausgang der Begegnung von großer Bedeutung, denn die Punkte gegen die direkten Konkurrenten werden mit in die Hauptrunde genommen. Wie auch im Hinspiel begann die Partie auf Augenhöhe. Erst in der 13. Spielminute erarbeiteten sich die Schwabmünchnerinnen leichte Vorteile gegen die „Forst Ladies“ und gingen mit 6:4 in Führung. In der Folge kamen die Hausherrinnen besser in die Partie und glichen den Rückstand zum 7:7 aus (17.).

Schlagabtausch auf Augenhöhe

Es folgte ein Schlagabtausch beider Mannschaften mit wechselnder Führung, die jedoch im Gegenangriff wieder wett gemacht wurde. Daraus resultierte ein 13:13-Unentschieden zur Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich zunächst das gleiche Bild. Nach 36 gespielten Minuten leuchtete ein 16:16 auf der Anzeigentafel auf. Doch dann gerieten die Schwabmünchnerinnen in eine schwache Phase und ließen viele Chancen ungenutzt.

Schwabmünchnerinnen kämpfen sich heran

Die Gastgeberinnen wiederum nutzen die Gelegenheit und zogen mit vier Treffern in Folge zum 20:16 davon (41.). Volmering reagierte darauf mit einem Time-Out. Die Unterbrechung zeigte zunächst Wirkung und die Gäste kämpften sich wieder auf 18:20 in der 44. Spielminute heran. Trotz eines aufopferungsvollen Kampfes der Schwabmünchnerinnen wurden zu viele Würfe nicht erfolgreich abgeschlossen.

Die Absteigerinnen aus der dritten Liga wiederum spielten die letzten Spielminuten deutlich effektiver und zogen uneinholbar davon. Sie siegten am Ende mit 26:21. Durch die Niederlage rutscht der TSV Schwabmünchen auf der Zielgeraden auf den zweiten Tabellenplatz ab. Die „Forst Ladies“ sind südbayerischer Meister der Bayernliga Süd und gehen mit ausgeglichen 4:4 Punkten im direkten Vergleich in die Aufstiegsrunde. Der TSV Schwabmünchen hat trotz der Niederlage den besseren direkten Vergleich und geht mit 6:2 Punkten in die Play-Offs. Das erste Spiel der Hauptrunde findet bereits nächsten Samstag auswärts beim MTV Stadeln statt.

Lesen Sie dazu auch

Es spielten: Rettermeier, Globisch, Reuther (alle Tor), Scholz (2), Birnkammer, Hiemer, Lammich (2), Merkle (2), Schanda, Rheindt (7), Würdinger Ce., Girstenbrei (4), Scheraus, Bartosch, Würdinger Co. (4), Haslauer.

Kader der Männer schrumpft

Die erste Herrenmannschaft des TSV Schwabmünchen verliert das „gefühlte Endspiel“ um den Klassenerhalt gegen die Spielgemeinschaft aus Unterpfaffenhofen/ Germering denkbar knapp mit 27:28.

Bereits vor der Partie ereilte den Trainer eine verhängnisvolle Nachricht. Der sich in den vergangenen Wochen in Topform befindliche Daniel Labermeier musste seinen Einsatz für das Heimspiel krankheitsbedingt absagen. Damit fehlte nicht nur ein zusätzlich wichtiger Spieler, zu allem Überfluss war der Schwabmünchner Rückraum damit auch auf ein Minimum zusammengeschrumpft.

Denkbar schlechter Start

Denkbar schlecht starteten die Hausherren in das Duell gegen die SG Unterpfaffenhofen/Germering. Nach neun gespielten Minuten führten die Gäste mit 5:0 und Coach Boppel war gezwungen, ein frühes Time-Out zu nehmen. Der Weckruf zeigte seine Wirkung und die Schwabmünchner fanden besser ins Spiel. Die Mannschaft kämpfte sich zurück und erzielte in der 19. Spielminute den Anschlusstreffer zum 6:7. In dieser Phase verletzte sich leider der nächste Rückraumspieler Leonard Scholz und konnte nicht mehr in die Partie eingreifen. Die Schwabmünchner verpassten es, ihre starke Phase aufrechtzuerhalten und ließen die Gäste auf 13:10 bis zur Pause davonziehen.

Mit Anpfiff der zweiten Spielhälfte zeigte sich ein Ebenbild wie zu Beginn der Partie. Die Schwabmünchner starteten schwach in den zweiten Spielabschnitt und lagen bereits in der 36. Spielminute mit 12:18 zurück. Doch auch diesmal kämpften sich die Hausherren zurück. Schwabmünchens Andreas Müller riss die Partie endgültig an sich und nahm das Heft in die Hand.

Drei Tore in 76 Sekunden

Mit seinen drei Toren in Folge binnen 76 Sekunden verringerte er den Abstand auf 16:18 (40.). Die Gäste ließen sich dadurch allerdings nicht komplett beeindrucken und konnten ihre Führung immer wieder auf vier Tore ausbauen. In der 55. Spielminute erzielten die Gäste das 28:25 und sahen wie der sichere Sieger aus. Doch auch die Germeringer bekamen es mit der Nervosität zu tun und konnten keinen Ball mehr im Schwabmünchner Tor unterbringen. Die Schwabmünchner wiederum kämpften sich noch einmal auf 27:28 (57.) heran. Mit Abpfiff der Partie erhielten die Schwabmünchner noch einen direkten Freiwurf, Peter Bürgle nahm sich den Ball und setzte seinen sensationellen Wurf knapp an die Latte. Der Sieg für die Gäste war damit besiegelt und Schwabmünchen unterlag der SG Unterpfaffenhofen/Germering in eigener Halle mit 27:28. Die Mannschaft von Trainer Christian Boppel hat damit nur noch eine theoretische Chance, die Klasse zu halten.