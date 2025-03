Schwabmünchner Handballerinnen können das erste Mal punkten

Um wichtige Punkte im Abstiegskampf ging es für die erste Damenmannschaft des TSV Schwabmünchen bei der zweiten Mannschaft der HSG Stuttgart-Metzingen. Beide Mannschaften starteten hoch motiviert und standen in der Anfangsphase vor allem defensiv sehr gut, weshalb erst in der fünften Spielminute der erste Treffer erzielt wurde. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem zunächst die Stuttgarterinnen die Nase vorn hatten.

Gutes und variables Angriffsspiel der Schwabmünchnerinnen

Beim Spielstand von 8:6 nahm das Trainergespann Stadlmair/Volmering die erste Auszeit, vor allem auch, um ihren Spielerinnen eine erste kleine Verschnaufpause zu ermöglichen. Aus dieser kurzen Unterbrechung kamen die Gegnerinnen des TSV jedoch stärker zurück und konnten sich somit in der 20. Spielminute erstmals mit vier Toren (10:6) absetzen. Die Gäste ließen sich jedoch nicht abschütteln und zeigten ein gutes und variables Angriffsspiel. Vor allem Kreisläuferin Lara Girstenbrei wurde ein ums andere Mal durch gelungene Anspiele ihrer Rückraumspielerinnen gut in Szene gesetzt. Die Schwabmünchnerinnen erzielte in der 25. Minute den Anschlusstreffer zum 12:11 durch Kim Bartosch, die an diesem Tag vier ihrer fünf Sieben-Meter-Versuche traf - und das, obwohl bei den Stuttgarterinnen zeitweise Torhüterin Marie Weiss im Kasten Stand, die erst vor wenigen Wochen ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft gegeben hatte. Bis zur Halbzeit konnte sich die Heimmannschaft jedoch noch einmal absetzen und so wurden bei einem Spielstand von 18:14 die Seiten gewechselt.

Schock nach der Pause

In der Halbzeit appellierte das Trainerteam des TSV an ihre Spielerinnen, weiter an die eigene Stärken zu glauben und vor allem das Tempospiel aufzunehmen. Das gelang den Schwabmünchnerinnen nach Wiederanpfiff zunächst sehr gut. So war es in der 36. Minute Alina Birnkammer, die den Vorsprung der HSG zum 19:19 egalisierte. Wenig später war es auch Birnkammer, die sich in einer unglücklichen Abwehraktion am Knie verletzte und ausgewechselt werden musste. Den Schockmoment ließen sich die verbliebenen Schwabmünchnerinnen auf dem Spielfeld jedoch nicht anmerken und kämpften weiter.

Chance zum Sieg in den letzten zehn Sekunden

In der 56. Spielminute konnten das Team des TSV, vorangetrieben von ihren lautstark anfeuernden Fans, das erste Mal in Führung gehen (26:27). Drei Minuten vor Schluss erhielten die Schwabmünchnerinnen eine Zwei-Minuten-Strafe und mussten somit die wichtigste Phase im Spiel zunächst in Unterzahl bestreiten. Elf Sekunden vor Abpfiff konnte Sabrina Tröster, die ebenso wie ihre Teamkollegin Marie Weiss Anfang März ihr erstes Länderspiel absolvieren durfte, den Ausgleichstreffer für die HSG erzielen. Reaktionsschnell legte daraufhin der Schwabmünchner Trainer Mario Stadlmair die Timeout-Karte, um seinem Team noch einen Plan für die letzten zehn Sekunden der Partie mitzugeben. Leider gelang es dem TSV jedoch nicht, diesen umzusetzen und somit eine letzte Torchance herauszuspielen. Somit stand am Ende ein 29:29-Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Termin Am kommenden Samstag, 22. März, steht das bayerische Derby gegen den HC Erlangen an. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Hans-Nebauer-Sporthalle.