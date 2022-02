Handball

vor 52 Min.

Schwabmünchner hoffen auf Heimspielabend

Plus Wenn nicht wieder eine coronabedingte Absage dazwischenkommt, steht am Samstag endlich wieder ein Heimspielabend für die Schwabmünchner Handballerinnen und Handballer an.

Von Holger Hübenthal

Am Samstagabend ist es aller Voraussicht nach so weit: Die Spitzenteams der Schwabmünchner Handballer laufen in eigener Halle auf und freuen sich auf einen ebenso stimmungsvollen wie hoffentlich auch erfolgreichen Handballabend vor eigenem Anhang. Die Männer empfangen um 18 Uhr in der Bezirksoberliga den TSV Aichach, die Frauen sind in der Landesliga um 20 Uhr Gastgeber für die HSG Würm/Mitte II.

