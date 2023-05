Sieg und Niederlage zum Abschluss für Schwabmünchen

Nun ist auch die lange Bayernliga-Saison der Schwabmünchner Handball-Frauen beendet. Zum Abschluss gab es einen Sieg und eine Niederlage.

Mit zwei Spielen innerhalb von 48 Stunden haben Schwabmünchens Bayernliga-Handballerinnen ihre Saison zu Ende gebracht. Am Vatertag gab es für die Gelb-Blauen einen 29:28 Heimsieg gegen den HT München, am Samstag reichte es beim 22:27 in Regensburg trotz einer guten Vorstellung wieder einmal nicht zu einem Erfolg in fremder Halle.

Obwohl es in beiden Spielen um die berühmt-berüchtigte goldene Ananas ging, wurde wie in der gesamten unnötig aufgeblähten Runde der Meister-Play-offs noch einmal mit viel Engagement um die noch zu vergebenden Zähler gekämpft. Beim letzten Auftritt in eigener Halle waren es vor allem die Jugendspielerinnen Cosima Würdinger und Lea Lammich, die mit einer überragenden Abwehrleistung und am Ende auch je sieben Treffern der Partie den Stempel aufdrückten. Lange Zeit hatten die Gelb-Blauen die Partie mehr oder weniger bestimmt, doch eine Vielzahl liegen gelassener Chance ließ die Frauen aus dem Hachinger Tal noch einmal aufkommen, und so fiel die Entscheidung in den letzten Sekunden. Cosima Würdiger erzielte über die rechte Seite das 29:28 und Keeperin Caro Globisch hielt quasi mit der Schlusssirene den letzten Wurf der Gäste.

Stark dezimierter Kader beim TSV Schwabmünchen

Am Samstag ging es dann aufgrund der anstehenden letzten Abiturprüfungen und einiger Blessuren mit einem stark reduzierten Kader zum Saisonfinale nach Regensburg. Nach einer mannschaftlich starken und spielerisch durchaus überzeugenden Vorstellung stand das Spiel mit den gut aufgelegten Torhüterinnen Theresa Reuther und Lara Rettermeier bis in die Schlussphase auf des Messers Schneide. Wie bereits zwei Tage zuvor zeigten die Gelb-Blauen allerdings im Abschluss deutliche Schwächen und ließen beste Einwurfchancen manchmal in Serie liegen. Das 22:27 konnte die gute Stimmung am Ende einer langen und erfolgreichen ersten Bayernligasaison nicht mehr trüben. Platz sieben in den Meister-Play-offs punktgleich mit Rang fünf ist vielleicht etwas weniger, als man sich nach der tollen Vorrunde erhofft hatte, aber dennoch ein sehr ordentliches Ergebnis für die junge Mannschaft.

Die Spielerinnen der Frauen und A-Jugend haben jetzt verdientermaßen vier Wochen Pause, bevor das neue Trainergespann mit Stephan Volmering und Mario Stadelmaier die Vorbereitung der neuen Spielzeit mit den Teams in Angriff nimmt.