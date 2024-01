Spitzenspiel in Schwabmünchen

Bei den Handballern des TSV Schwabmünchen steht nach längerer Pause wieder ein Heimspieltag an. Die Frauen empfangen HT München, die Männer Friedberg.

Nach knapp sechswöchiger Spielpause greifen die Schwabmünchner Handballdamen wieder in den Titelkampf in der Bayernliga Süd ein. Am Samstagabend sind die Damen des HT München zu Gast in der Hans-Nebauer-Halle in Schwabmünchen.

Die Gäste aus München sind derzeit der direkte Verfolger des TSV Schwabmünchen und belegen mit 13:7 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Gastgeberinnen führen mit 14:2 Punkten die Tabelle der Bayernliga Süd an, haben jedoch zwei Spiele weniger als die Gäste. Das Hinspiel in München endete deutlich mit 33:25 für Schwabmünchen, worauf sich die Gastgeberinnen jedoch nicht ausruhen möchten. Die lange Pause wurde intensiv genutzt und Trainer Stephan Volmering hielt das Training konstant hoch: „All meine Spielerinnen sind heiß darauf, nach der langen Pause endlich wieder Handball spielen zu dürfen.“ Mit einem Sieg wäre das erste gesteckte Zwischenziel der Sasion für die Schwabmünchnerinnen zum Greifen nah, denn sie wollen als Tabellenerster in die Playoffs gehen und um den Aufstieg in die 3. Liga kämpfen. Die Schwabmünchner blicken der Partie mit Spannung entgegen, Anpfiff ist um 18 Uhr.

Im Anschluss an das Damenspiel bitten die Herren in der Landesliga zum Derby gegen den TSV Friedberg. Die Gästemannschaft um Trianer Udo Mesch reist als aktueller Tabellenfünfter nach Schwabmünchen und konnte in den letzten drei Partien keine Punkte gewinnen. Die Schwabmünchner rechnen daher damit, dass der Bayernligaabsteiger entsprechend motiviert und siegeshungrig in Schwabmünchen auftreten wird. Für die Gastgeber ist die Situation nahezu unverändert, denn auch die direkten Konkurrenten verpassten es zuletzt, Boden im Abstiegskampf gutzumachen.

Druck auf die Handballer des TSV Schwabmünchen steigt

Der Druck, punkten zu müssen, wird für die Schützlinge von Schwabmünchnes Trainer Christian Boppel immer größer. Für das Team geht es im kommenden Heimspiel darum, die eigenen Fehler auf ein Minimum zu reduzieren. „Nur wenn wir 60 Minuten fighten und in den entscheidenen Spielminuten sprichtwörtlich am Ball bleiben, können wir erfolgreich sein“, heißt es vom sportlichen Leiter Malte Knoke. Auch wenn die Gastgeber seit Wochen mit erheblichen personellen Problemen zu kämpfen haben, ist immer noch genügend Qualität im Kader, um die Niederlagenserie stoppen zu können. Für das Derby am Samstagabend kehrt Felix Hänsel nach langer Verletzungspause endlich wieder in das Team zurück. Noah Kell hingegen fällt weiterhin mit seiner Verletzung aus dem Spiel gegen Dachau aus. Nichtsdestotrotz ist die Stimmung im Team weiterhin gut und das Derby wird mit großer Spannung erwartet. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr in der Hans-Nebauer-Halle in Schwabmünchen.

Die weibliche A-Jugend Bundesligamannschaft reist am Sonntag zum Pokalspiel nach Stuttgart und trifft dort auf die HSG Stuttgart Metzingen. Während die Schwabmünchnerinnen bereits ihr erstes Pokalspiel gegen den Bergischer HC 06 e.V. bestritten haben, steigen die Gastgeberinnen aus Stuttgart erst am Sonntag mit ihrem ersten Pokalspiel in den Pokalwettbewerb ein. Für die Schwabmünchnerinnen ist es ein „Alles-oder-nichts-Spiel“, denn nur mit einem Sieg besteht noch die Hoffnung auf den Einzug ins Pokalfinale und damit auch die Qualifizierung zur Teilnahme an der Bundesligasaison 2024/2025. Die Mädels von Trainer Mario Stadlmair sind top motiviert und haben sich viel vorgenommen für das Gastspiel in Stuttgart. Das Pokalspiel wird um 15 Uhr in Metzingen angepfiffen.

Für die zweite Damenmannschaft geht es am Sonntag zu den Damen der TSG Augsburg. Gegen diese haben die Schwabmünchnerinnen in der Hinrunde ihre ersten beiden Siegpunkte eingefahren. Diesen Erfolg wollen die Singoldtstädterinnen am Sonntag wiederholen, doch die Aufgabe wird keine leichte sein. Die Gastgeberinnen stehen mit 10:12 Punkten im Tabellenmittelfeld, während die Schwabmünchnerinnen nach der zuletzt eingefahrenen Niederlage auf den vorletzten Tabellenplatz aberutscht sind. Das Team wird alles daran setzen, um mindestens einen Punkt aus Augsburg mitzunehmen.