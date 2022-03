Stunde der Wahrheit für Schwabmünchen

Gleich zwei Heimspiele stehen für die Schwabmünchner Handballerinnen am Wochenende an. Danach wird man sehen, was in Sachen Aufstieg möglich ist.

Ein mit großer Spannung erwartetes Wochenende liegt vor den Handballern des TSV Schwabmünchen. Gleich zweimal in eigener Halle läuft dabei die erste Frauenmannschaft im Titelkampf der Landesliga Süd auf. Am Freitagabend gastiert ab 19.15 Uhr der TSV Aichach in der Hans-Nebauer-Halle, am Sonntag wird um 14 Uhr der Schlager gegen die SG Biessenhofen-Marktoberdorf angepfiffen. Am Samstagabend, 19.30 Uhr, steht für die Männer in der Bezirksoberliga der Derbyklassiker in Bobingen auf dem Programm.

Der coronabedingt komplett durcheinander gewirbelte Spielplan bringt für die Frauenteams aus Schwabmünchen und Aichach die außergewöhnliche Konstellation von zwei Aufeinandertreffen in sechs Tagen mit sich. Am vergangenen Samstag behielten die Gelb-Blauen im Aichacher Gymnasium mit 40:27 die Oberhand und auch in das "Rückspiel" in eigener Halle gehen die Schützlinge von Trainer Lars Lammich klar favorisiert. Wie schnell sich die Leistungsschere zwischen einem Titelaspiranten und dem Schlusslicht allerdings auch schließen kann, bekamen die Schwabmünchnerinnen vor allem in der ersten Halbzeit in Aichach zu spüren. Erst mit dem vollen Fokus und einer zu einhundert Prozent konsequenten Abwehrleistung bekam der aktuelle Tabellenführer die Partie dann fest in den Griff.

Schwabmünchen träumt vom Aufstieg

Genau diese Einstellung fordert Lars Lammich von seinen Spielerinnen an diesem besonderen Wochenende, denn die Ausgangslage lässt durchaus Raum für den Traum vom Titel und Aufstieg ins bayerische Oberhaus. Als Tabellenführer haben die Schwabmünchnerinnen in den letzten vier Spielen zunächst einmal alles allein in der Hand. Mit der SG Biessenhofen/Marktoberdorf gastiert am frühen Sonntagnachmittag dann ein direkter Konkurrent im Titelkampf in der Hans-Nebauer-Sporthalle. Spätestens hier schlägt dann die Stunde der Wahrheit für die jungen Schwabmünchnerinnen, die sich bisher so gut geschlagen haben und denen der große Wurf durchaus zuzutrauen ist.

Ein großer Faktor kann dabei ohne Frage der Heimvorteil werden. Zwar mit Maskenpflicht und 2G-Regelung darf die Tribüne in Schwabmünchen endlich wieder ohne Vorreservierung gefüllt werden. Jetzt setzen die Gelb-Blauen natürlich auf die breite Unterstützung der großen und stimmungsvollen Fan-Gemeinde aus Schwabmünchen und Umgebung. Die Zutaten für ganz besondere Handballmomente liegen bereit.

Männer mir Vorfreude ins Derby

Ebenfalls auf viele eigene Fans und eine Portion Heimspielstimmung setzt die erste Männersieben beim Derby in Bobingen. Das Team von Coach Florian Pfänder ist aktuell sehr gut in Schuss und möchte auch gegen sicher hoch motivierte Gastgeber die Tabellenführung in der Gruppe A der Bezirksoberliga verteidigen.

