Torflut beim Sieg des TSV Bobingen

46 Tore einer Mannschaft sieht man im Handball nicht alle Tage. Den Bobingern gelang dies bei ihrem klaren Erfolg gegen Meitingen.

Zwei weitere Zähler können die Handballer des TSV Bobingen Handball auf ihrem Konto verbuchen. Das Spiel gegen den TSV Meitingen gewannen die Singoldstädter klar mit 46:33.

Bobingen startet wie auch im Hinspiel rasant und konnte sich schnell mit fünf Toren absetzen. Eine konsequente Abwehrarbeit und eine taktisch gute Angriffsleistung ermöglichten diesen perfekten Start. Doch die Gäste gaben das Spiel noch nicht auf, kämpften sich stark in die Partie zurück und glichen zum 14:14 aus.

Bobinger Handballer: Ball läuft im Angriff perfekt

Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt sehr ausgeglichen. Aber mit einem fulminanten 6:0-Lauf konnten die Bobinger wieder einen guten Vorsprung herausspielen und gingen mit einem 22:16 in die Kabine. Nach der Pause setzte sich Bobingen immer weiter ab und konnte seiner Favoritenrolle gerecht werden. Im Angriff lief der Ball perfekt und es schlichen sich wenig Fehler ein. In der Abwehr wurde in Halbzeit zwei nicht mehr so zugepackt, was aber zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr notwendig war.

So konnten die Singoldstädter einen verdienten 46:33-Sieg einfahren. „Wir haben heute wieder eine starke Mannschaftsleistung gesehen. Nach einer schwierigen Phase in der ersten Hälfte hat die Mannschaft super reagiert. Wir müssen mit dieser Form weiter in die wichtigen nächsten Partien gehen. Dann sehen wir wo die Reise hingeht“, so Trainer Mario Stadlmair.

Für Bobingen gibt es keine Verschnaufpause. So findet kommende Woche das wichtige Auswärtsspiel gegen Friedberg statt.

TSV Bobingen: Gebauer, Lenz (Tor); Pillmayr (11/5), Deininger (8), Müller (7/3), Winkler (5/1), Stadlmair J. (3), Hafner (3), Huber (3), Muliyanto (3), Steininger (1), Vogt (1), Riedlinger (1), Kraus (SZ)