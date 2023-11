TSV Schwabmünchen beim FC Bayern

Die Handballherren des TSV Schwabmünchen müssen am Samstag müssen beim Club mit dem klangvollsten Namen der Liga ran: dem FC Bayern München.

Das Spiel zweier Aufsteiger und Tabellennachbarn wird um 20 Uhr im Münchner Campus angepfiffen. Die Handballer des FC Bayern München sind mit fünf Niederlagen in Folge eher schleppend in die neue Liga gestartet. Die zuletzt gezeigten Leistungen machen jedoch deutlich, dass die Münchner sich im Aufwärtstrend befinden. Am vergangenen Wochenende konnten die Bayern den Bayernligaabsteiger TSV Haunstetten bezwingen und scheinen damit in der Landesliga angekommen zu sein. Trainiert wird das Team vom bekannten Coach Fadil Kqiku.

Mittlerweile wurden zwei Drittel der Vorrundenpartien absolviert und das Feld in der Landesliga Süd sortiert sich allmählich. Die Stärke der Liga wird mit einem Blick auf die aktuelle Tabellensituation deutlich, denn alle vier Aufsteiger befinden sich auf den letzten vier Plätzen. Damit wird deutlich, dass der Klassenerhalt für einen Aufsteiger eine sehr große Herausforderung ist. Mit der Niederlage in der Vorwoche gegen Ismaning steigt zunehmend der Druck für die Herren des TSV Schwabmünchen. „Besonders wichtig sind die Duelle gegen die direkte Konkurrenz, da müssen wir unbedingt punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren!“ heißt es von Schwabmünchens Trainer Christian Boppel.

TSV Schwabmünchen will sich ein Polster erarbeiten

Doch auch wenn die Formkurven beider Kontrahenten derzeit in entgegengesetzte Richtungen zeigen, ist den Schwabmünchnern in München einiges zuzutrauen. Mit einem Sieg könnten Boppels Schützlinge den Anschluss zum Mittelfeld wiederherstellen und sich ein kleines Polster auf den FC Bayern München erarbeiten. Den Gastgebern wiederum bietet sich mit einem Sieg die Möglichkeit, an Schwabmünchen in der Tabelle vorbeizuziehen. In Anbetracht dieser Ausgangslage wird das Duell mit großer Spannung erwartet. Für Schwabmünchens sportlichen Leiter Malte Knoke ist der Samstagabend extrem wichtig: „Eine schwache Viertelstunde in der ersten Halbzeit bricht uns jedes Mal das Genick. Das darf uns bei den Bayern auf gar keinen Fall passieren. Mit einer geschlossenen kämpferischen Leistung wollen wir zurück in die Erfolgsspur finden und zwei Punkte aus München mitnehmen.“

Die zweite Damenmannschaft des TSV Schwabmünchen ist am Samstagabend zu Gast beim TSV Haunstetten III. Die Gastgeberinnen belegen mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 7:7 Punkten aktuell den fünften Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende sorgten die Haunstetterinnen für eine große Überraschung in der Liga und luchsten dem bis dato unangefochtenen Tabellenführer Niederraunau einen Punkt ab. Damit beeindruckte Haunstetten die Kontrahenten, was die Aufgabe für Schwabmünchen am Samstag nicht leichter macht. Nach dem zuletzt enttäuschenden Auftritt gegen Meitingen müssen die Schwabmünchnerinnen unbedingt einen Gang, besser zwei nach oben schalten um in Haunstetten bestehen zu können. Die erste Damenmannschaft hat an diesem Wochenende spielfrei.

