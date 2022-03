TSV Schwabmünchen in der Favoritenrolle

Sowohl die Handball-Frauen als auch die Männer des TSV Schwabmünchen gehen am Wochenende als Favoriten in ihre Spiele.

Zwei Auswärtsspiele stehen an diesem Samstag für die Spitzenteams der Schwabmünchner Handballer auf dem Programm. Die Landesligafrauen gastieren dabei um 15.15 Uhr beim TSV Aichach, die Männer geben in der Bezirksoberliga ihre Visitenkarte beim TSV Göggingen ab. Anpfiff in der Anton-Bezler-Halle ist um 19.30 Uhr.

Das Gastspiel in der Augsburger Vorstadt ist für die Schwabmünchner Männer das sage und schreibe erst zweite Spiel in den vergangenen drei Monaten und dementsprechend groß ist die Vorfreude im Team von Coach Florian Pfänder. Mit 12:2 Punkten rangieren die Gelb-Blauen aktuell auf Rang zwei der Staffel A im schwäbischen Oberhaus und somit in einer scheinbar komfortablen Situation im Kampf um die drei Plätze für die Meisterschaftsrunde.

Auch in der Bezler-Halle gehen die Schwabmünchner favorisiert ins Rennen, wobei man die gastgebenden Gögginger auf keinen Fall unterschätzen darf. "Viele durchaus knappe Spiele wie zuletzt gegen Günzburg haben gezeigt, dass Göggingen gefährlicher ist, als ein Blick auf das schmale Punktekonto vermuten lässt", weiß Flo Pfänder um die Gefährlichkeit der Gögginger. Der Kader ist bis auf den noch verletzten Daniel Brugmoser komplett und mit der richtigen Einstellung sollten die Gelb-Blauen die Punkte mit nach Hause bringen können. Dabei würde sich die Erste natürlich über möglichst viele Schwabmünchner Fans in der Bezler-Halle sehr freuen.

Gute Ausgangsposition für das Frauenteam

Gleiches gilt ohne Frage für die Landesliga-Frauen, die sich fünf Spieltage vor Saisonende in einer durchaus guten Ausgangsposition im Kampf um den Titel und den damit verbundenen Bayernligaaufstieg befinden. Mit den zwei Spielen innerhalb von sechs Tagen gegen das bisher noch punktlose Schlusslicht aus Aichach hat das junge Team von Trainer Lars Lammich sicher gute Chancen, sich im engen Tabellenbild weit oben zu etablieren.

Allerdings sind die Duelle gegen den alten schwäbischen Konkurrenten vor allem beim Auswärtsspiel am Samstagnachmittag viel mehr als nur eine Pflichtaufgabe. Die Aichacherinnen haben sich nach einem katastrophalen Saisonstart inzwischen gefangen und konnten zuletzt gerade in eigener Halle durchaus Landesliganiveau nachweisen. "Wir haben wohl alle Spielerinnen an Bord und sind uns der Schwere der Aufgabe absolut bewusst. Wenn es uns gelingt, unser Tempo und unsere Kampfkraft in die Halle zu bringen, dann machen wir hoffentlich den nächsten Schritt in Richtung unseres großen Traums", gibt Lars Lammich die Richtung für das Aichach-Gastspiel und auch die nächsten Wochen vor.