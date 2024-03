TSV Schwabmünchen ist Bayerischer Meister

Das erste Etappenziel ist erreicht: Die Schwabmünchner Handballerinnen siegten in Regensburg, die Konkurrenz patzte und so sicherte man sich die Bayerische Meisterschaft.

Die Schwabmünchner Bayernliga-Handballerinnen sind nicht zu stoppen und feierten am vergangenen Samstag ihren fünften Sieg im fünften Playoff-Spiel. In einer temporeichen Begegnung bezwangen sie den Gastgeber ESV 27 Regensburg II deutlich mit 35:24 und sind noch am gleichen Abend vorzeitig Bayerischer Meister geworden.

Für die Schwabmünchnerinnen war das Ziel der Begegnung bereits im Vorfeld klar definiert: Die nächsten zwei Punkte sollten unbedingt her und zudem sollte ein dickes Ausrufezeichen in der Liga gesetzt werden. Dementsprechend fokussiert starteten die Damen von der Singold in die Partie und erwischten einen guten Start. Bereits nach zehn Minuten und einem Spielstand von 6:3 für Schwabmünchen nahmen die Gastgeberinnen eine Auszeit. Doch auch nach der Unterbrechung bestimmten die Schwabmünchnerinnen das Spielgeschehen. Bis zur Hälfte der ersten Halbzeit bauten die Gäste ihren Vorsprung auf fünf Tore zum 10:5 aus (15.). Den Grundstein legten die Damen von Stephan Volmering vor allem in der Defensive um Öykü Hiemer, die eine sehr starke Abwehr spielte und an der es an diesem Nachmittag kein Vorbeikommen gab.

Auch das Schwabmünchner Umschaltspiel funktionierte wie am Schnürchen und die eroberten Bälle wurden im Anschluss konsequent im gegnerischen Tor untergebracht. Regensburg fand kein geeignetes Mittel gegen starken Gäste, was sich in einer sehr deutlichen und in dieser Höhe verdienten Halbzeitführung von 17:10 für Schwabmünchen widerspiegelte. Stephan Volmering forderte seine Damen in der Halbzeitansprache auf, „weiter alles zu geben und die Führung auszubauen.“

Handballerinnen des TSV Schwabmünchen lassen nichts mehr anbrennen

Beflügelt von der Ansprache starteten die Gäste in den zweiten Durchgang wie aus dem Bilderbuch. Mit nur einem Gegentor in zehn Spielminuten enteilten sie den Regensburgerinnen bereits vorentscheidend auf 22:11 (40.). Mit einer konsequent arbeitenden Abwehr und der Entschlossenheit im Angriff konnten die Schwabmünchnerinnen bis zum Ende den deutlichen Abstand aufrechterhalten. Am Ende fahren die Schwabmünchnerinnen einen sehr eindeutigen 35:24-Sieg in Regensburg ein und verteidigen damit ihre Tabellenführung.

Eine überraschende Nachricht erreichte dann das Team noch am selben Abend. Nachdem der direkte Verfolger und Tabellenzweite TSV EBE Forst United beim MTV Stadeln in Fürth nur ein Unentschieden nach 60 Minuten erzielen konnte, haben die Schwabmünchnerinnen vor dem letzten Spieltag nunmehr drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten und sind damit vorzeitig Bayerischer Meister geworden. Damit lösen die Schwabmünchnerinnen im Vorfeld das Ticket für die letzte Qualifizierungsrunde um den Aufstieg in die 3. Liga, die im Anschluss an die Playoffs ausgetragen wird.

TSV Schwabmünchen: Rettermeier, Globisch, Reuther (alle Tor), Scholz (2), Birnkammer A. (1), Hiemer (2), Lammich (5), Incidelen (3), Merkle (6), Schanda, Würdinger Ce. (5), Girstenbrei (1), Scheraus, Bartosch (7), Würdinger Co. (2), Haslauer (1)

Die zweite Damenmannschaft ergatterte am Sonntagnachmittag einen Punkt gegen die HSG Lauigen-Wittislingen. Von Spielbeginn an waren die Schwabmünchnerinnen die spielbestimmende Mannschaft und führten bis kurz vor Schluss mit fünf Toren. Doch dann hatten die Hausherrinnen Probleme mit ihrer aufkeimenden Nervosität und kassierten Sekunden vor Schluss den Ausgleichstreffer zum 30:30. Nichts desto trotz freuen sich die Schwabmünchnerinnen über den einen Punkt und die gezeigte Leistung über 55 Spielminuten, in denen sie den Gegner fest im Griff hatten.