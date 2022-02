TSV Schwabmünchen: Nacht-Session am Ammersee

Corona wirbelt auch den Spielplan in den Handball-Ligen gehörig durcheinander. Nach jetzigem Stand beim TSV Schwabmünchen nur die Frauen – in einer Nacht-Session in Herrsching.

Am heutigen Freitagabend gastieren die Handballerinnen des TSV Schwabmünchen in einem Nachholspiel der Landesliga Süd beim TSV Herrsching. Die Anpfiffzeit von 21 Uhr dürfte wohl die späteste in der Geschichte der Abteilung sein, passt aber irgendwie sehr gut in die aktuell besonderen Zeiten.

Nichts ist im Handball gerade so überholt wie der Spielplan von gestern. So wurde für die TSV-Frauen aus dem Heimspiel gegen Marktoberdorf am Samstag auf einmal ein Doppelspieltag in weniger als 24 Stunden, bevor nach der Absage aus dem Allgäu wieder nur der spätabendliche Freitags-Auftritt am Ammersee bleibt. Die Partie in Herrsching stand eigentlich bereits vor knapp zwei Wochen auf dem Programm. Sie musste allerdings aufgrund zahlreicher Corona-Fälle im Schwabmünchner Kader verlegt werden und es kam leider erst nach einem ungewöhnlichen und weniger schönen Tauziehen zwischen beiden Vereinen zu einer Neuansetzung.

Schwabmünchen siegt im Hinspiel

Die Herrschingerinnen liegen aktuell zwar auf dem vorletzten Platz, sind aber einige Spiele im Rückstand und befinden sich wie eigentlich alle Teams der Liga auf dem schmalen Grat zwischen Spitzenplatz und Abstiegskampf. Im Hinspiel gab es nach einem temporeichen und spannenden Fight vor einer großen und begeisterten Kulisse ein 34:30 für die junge Schwabmünchner Mannschaft.

Nachdem die Gelb-Blauen bei der knappen Niederlage vom Wochenende gegen den PSV München noch mit den gesundheitlichen Nachwehen der Corona-Infektionen kämpfen mussten und zudem personell geschwächt waren, kann Trainer Lars Lammich heute auf einen breiteren Kader zurückgreifen. „Die Mannschaft ist heiß und möchte unbedingt beide Punkte vom Ammersee an die Singold entführen“, gibt Coach Lars Lammich die Route für die Nacht-Session in der Herrschinger Arena vor.