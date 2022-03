Handball

TSV Schwabmünchen präsentiert sich von der besten Seite

Da kam Freude auf: Öykü Keskin (links) und Lara Girstenbrei setzten sich mit den Schwabmünchner Handballerinnen an die Tabellenspitze.

Plus Zwei Auswärtserfolge und die Tabellenführung in beiden Ligen – Schwabmünchens Handballteams präsentieren sich aktuell von ihrer besten Seite.

Von Holger Hübenthal

Die Landesligafrauen kamen beim Schlusslicht in Aichach zu einem ungefährdeten 40:27. Die Männer mussten in der Bezirksoberliga beim 31:26 in Göggingen lange Zeit hart kämpfen, ehe beide Zähler unter Dach und Fach waren. Mit diesen Siegen halten sich beide Teams mit Blick auf die noch ausstehenden Spiele alle Optionen offen.

