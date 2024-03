TSV Schwabmünchen will den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen

Bei den Handballern des TSV Schwabmünchen steht der letzte große Heimspieltag der laufenden Saison an. Was die Teams erwartet.

Während die Damen den MTV Stadeln zum vierten Play-Off-Spiel empfangen, treffen die Herren auf den FC Bayern München im letzten Heimspiel der Landesliga-Saison 2023/2024.

Den Anfang machen die Damen von Trainer Stephan Volmering, die sich immer noch voll auf Erfolgskurs befinden. Drei Siege aus drei Spielen konnten sie in der Playoff-Runde bereits verbuchen und führen weiterhin die Aufstiegstabelle an. Mit den Damen des MTV Stadeln begrüßen die Schwabmünchnerinnen am Samstagabend einen Gegner, der ihnen im ersten Playoff-Spiel vor knapp vier Wochen das Leben gehörig schwer machte. In einer schwachen zweiten Halbzeit, die von Ballverlusten und einer anfälligen Defensive geprägt war, lagen die Schwabmünchnerinnen fünf Minuten vor Spielende mit vier Toren im Hintertreffen. Dank eines starken Kampfgeistes und einer enormen Energieleistung glichen die Schwabmünchnerinnen den Spielstand in den letzten Spielminuten aus und erzielten mit der Schlusssirene sogar den Siegtreffer.

Weniger spannend wollen es die Hausherrinnen daher am kommenden Samstag machen und von Beginn an die Strippen ziehen. Für die Schwabmünchnerinnen ist ein Sieg unbedingt notwendig, um den ersten Tabellenplatz zu festigen und einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg zu machen. Volmering setzt vor allem den Fokus auf einen konzentrierten Torabschluss. Zudem sollen die vielen technischen Fehler, welche sich gerade im letzten Spiel gegen HSV Bergtheim eingeschlichen haben, wieder auf ein Minimum reduziert werden. Auch wenn der MTV Stadeln mit drei Niederlagen in die Play-Offs gestartet ist und dadurch rechnerisch keine Chancen mehr auf den Aufstieg hat, wollen die Schwabmünchnerinnen den Gegner nicht unterschätzen und aus den Fehlern der letzten Begegnung lernen. Ziel ist es, sich auf die eigenen Stärken zu fokussieren und mit Vollgas die nächsten zwei Punkte zu holen. Das Spiel wird um 18 Uhr in Schwabmünchen angepfiffen.

Handballer des TSV Schwabmünchen empfangen den FC Bayern München

Für die erste Herrenmannschaft geht die Landesligasaison 2023/2024 am kommenden Samstag daheim in die letzte Partie. Das Heimfinale findet im Anschluss an die Damenpartie um 20 Uhr gegen den FC Bayern München statt. „Die Bayern“ stehen aktuell auf dem achten Tabellenplatz und befinden sich inmitten des heißen Abtiegskampfes der Landesliga Süd. Bis zum aktuellen Zeitpunkt steht in den Sternen, ob der achte Tabellenplatz aufgrund der Tabellenkonstellationen der anderen Ligen und Bezirke für den Klassenerhalt reichen wird. Die direkten Konkurrenten des FC Bayern München liegen nur zwei Zähler hinter ihnen, wodurch es zum Showdown um den Klassenerhalt vermutlich erst am letzten Spieltag kommen wird.

Das Team aus München ist schleppend in die Saison gestartet, präsentiert sich jedoch seit Saisonmitte wesentlich stabiler und hat sich zuletzt in der Tabelle weiter nach oben gearbeitet. Die Gäste um Trainer Fadil Kqiku stehen mächtig unter Druck und müssen in Schwabmünchen unbedingt gewinnen, um weiter Boden gegen den drohenden Abstieg gut machen zu können. Für die Schwabmünchner gab es unter der Woche einen weiteren Nackenschlag, denn die Befürchtungen bei Torwart Felix Dorsch bestätigten sich. Der Neuzugang erlitt im letzten Spiel einen Kreuzbandriss und fällt für den Rest der Saison aus. Neben Linus Schmid und Lukas Mayer ist Dorsch nun der dritte Spieler mit dieser so folgenschweren Verletzung in der laufenden Saison.

Auch wenn die Schwabmünchner in dieser Saison vom Verletzungspech von Beginn an gebeutelt sind, wollen sie im letzten Heimspiel noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um den treuen Fans einen tollen Handballabend zu bieten. Die Verantwortlichen hoffen auf möglichst viele Zuschauer, um vor allem auch den Spielern einen würdigen Rahmen zu bieten, die das letzte Mal zu Hause ihre Schuhe für die erste Mannschaft schnüren werden. Trainer Christian Boppel freut sich auf die Partie: „Es wird das letzte Heimspiel in einer verrückten Saison mit einer immens hohen Verletztenrate sein. Wir nehmen trotzdem viel mit für die Zukunft und haben sicherlich viel gelernt. Das Team ist heiß auf das Heimfinale und wir wollen uns noch einmal von unserer besten Seite zeigen. Vielleicht gelingt es uns, sich zum Abschluss noch einmal mit einem Sieg selbst zu belohnen.“ Die zweite Damenmannschaft ist an diesem Wochenende spielfrei.