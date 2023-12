TSV Schwabmünchen will versöhnlichen Abschluss

Das Schlusslicht aus Dachau empfangen die Schwabmünchner Handballer am Samstag. Die Frauen sind schon in der Weihnachtspause.

Die Handballabteilung des TSV Schwabmünchen geht mit großen Schritten auf die Weihnachtspause zu. Der Verband hatte im Spielplan der Bayernliga Süd für das kommende Wochenende eigentlich noch eine hochklassige Partie für die Schwabmünchner Damen vorgesehen. Am Samstag sollte es zum Kräftemessen in Ebersberg gegen den direkten Verfolger TSV EBE Forst United kommen. Doch das Spitzenspiel Tabellenerster gegen Tabellenzweiter wurde auf den 17. Februar verlegt. Die Mannschaft von Trainer Stephan Volmering verabschiedet sich damit früher als gedacht in die Weihnachtspause. Für die Schwabmünchnerinnen geht es erst im neuen Jahr am 20. Januar weiter. Zu Gast in Schwabmünchen wird dann der aktuelle Tabellendritte HT München sein.

Einen versöhnlichen Abschluss vor der Pause wollen die Herren des TSV Schwabmünchen finden. Am kommenden Samstag begrüßen sie das derzeitige Tabellenschlusslicht ASV Dachau in der Schwabmünchner Hans-Nebauer-Halle. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge wollen die Herren von Trainer Christian Boppel das Jahr unbedingt mit einem Sieg abschließen. „Für das Selbstvertrauen der Jungs und für die Tabelle wären zwei Punkte zum Abschluss ideal“, sagt Teamsprecher Malte Knoke. Die Gäste aus Dachau konnten von zehn Partien bisher nur eine gewinnen und haben mit 2:18 Spielpunkten derzeit die „Rote Laterne“ der Landesliga Süd.

Zudem sind die Aufsteiger aus dem Münchner Raum von Saisonbeginn an vom Verletzungspech gebeutelt, was mit Sicherheit einer der Hauptgründe für die holprige Hinrunde ist. Die Schwabmünchner hingegen konnten bisher drei Spiele gewinnen und sind auf dem vorletzten Tabellenplatz mit 6:14 Punkten angesiedelt.

TSV Schwabmünchen will Anschluss ans Mittelfeld

Mit Verletzungspech haben auch die Schwabmünchner zu kämpfen. Ein geregelter Trainingsbetrieb war in den vergangenen Wochen kaum möglich und Schwabmünchens Trainer Christian Boppel musste ständig improvisieren. Doch wie auch immer - für das Team heißt es jetzt noch einmal alle Kräfte zu bündeln und ein letztes Mal in diesem Jahr alles zu geben. Für den Sportlichen Leiter Malte Knoke ist die Vorgabe klar: „Wir müssen am Samstag noch einmal alles reinwerfen, was wir haben und bis zum Schluss kämpfen.“ Mit einem Heimsieg könnten die Schwabmünchner den Anschluss an das untere Mittelfeld wieder herstellen. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr in Schwabmünchen.

Die weibliche A-Jugend Bundesligamannschaft des TSV Schwabmünchen hat am Samstag eine schwierige Aufgabe. Nach dem vorzeitigen Aus in der Bundesliga-Vorrunde konnten sich die Singoldstädterinnen dennoch mit dem erreichten dritten Platz in ihrer Gruppe für die DHB-Pokalrunde qualifizieren. Diese startet am kommenden Samstag mit dem Duell beim Bergischer HC 06 e.V. in Solingen. In dieser Viererstaffel sind zudem noch die HSG Stuttgart Metzingen und der TV Aldekerk 07 vertreten. Nur der Gruppenerste aus dieser Staffel sowie der Erste aus der parallel spielenden zweiten Viererstaffel qualifizieren sich für das Endspiel um den DHB-Pokal. Als Zugabe winken für beide Pokalfinalisten die letzten beiden Tickets für die nächste Bundesligasaison 2024/2025. Die Schwabmünchnerinnen möchten sich den Traum von der erneuten Teilnahme an der neuen Bundesligasaison erfüllen und gehen entsprechend motiviert in die Partie. Doch auch die Löwinnen vom Bergischer HC 06 sind heiß auf die Pokalrunde und spekulieren auf einen der beiden begehrten Finalplätze. Die Aufgabe für Trainer Mario Stadlmair und seine Mädels wird in Solingen daher keine leichte, doch die Mannschaft hat bereits mehrfach ihre Stärke unter Beweis gestellt und setzt alles auf einen doppelten Punktgewinn in Nordrhein-Westfalen.