Überzeugende Vorstellung der Handballerinnen

Die Schwabmünchner Handballerinnen siegen beim HT München und klettern auf Platz zwei der Tabelle.

Die Bayernligadamen des TSV Schwabmünchen waren zu Gast beim HT München und lieferten eine überzeugende Vorstellung ab. Angeführt von der starken Theresa Reuther im Tor fuhr die Mannschaft von Stephan Volmering auswärts einen 25:33-Sieg ein.

Die Partie gegen die aus der letzten Saison bekannte Mannschaft aus München begann für Schwabmünchen wie aus dem Lehrbuch. Nach fünf Minuten stand ein 3:0 für Schwabmünchen auf der Anzeigentafel. Die Gastgeber fanden in den ersten Spielminuten kein geeignetes Mittel, um an der starken Abwehr von Schwabmünchen vorbeizukommen. Mit zunehmender Spielzeit wurde auch das Spieltempo von beiden Mannschaften hochgeschraubt. Dies führte im weiteren Verlauf zu kleineren Unsicherheiten bei Schwabmünchen, sodass die Spielgemeinschaft aus dem Hachinger Tal auf 6:7 in der 14. Spielminute verkürzen konnte.

Ab diesem Zeitpunkt agierten Volmerings Damen wieder konzentrierter. Besonders das Rückraumduo Öykü Hiemer und Luisa Merkle ragten in dieser Phase des Spiels hervor und sorgten mit ihren Treffern für eine komfortable 15:9-Führung der Schwabmünchnerinnen zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel knüpften die Schwabmünchnerinnen an ihre Leistung aus der ersten Halbzeit an und konnten sich trotz der zunehmenden Spielhärte auf beiden Seiten auf 22:15 bis zur 40. Minute absetzen. Allerdings konnte das Team aus Schwabmünchen diese Leistung nicht bis zum Ende durchziehen. Es folgte eine kurze Schwächephase, die von technischen Fehlern und vergebenen Chancen geprägt war. Das hatte zur Folge, dass HT München noch einmal bis auf drei Tore zum 22:25 (50.) herankam.

Stephan Volmering unterbrach die Hachinger Aufholjagd mit einer Auszeit und motivierte seine Damen, noch einmal alles in den letzten zehn Minuten zu geben. Die Defensive um Abwehrchefin Lara Girstenbrei stand nun wieder sicherer und zwang die Hachinger Damen zu vielen Ballverlusten, welche im Gegenangriff zu schön heraus gespielten Toren führten. Am Ende konnte die Mannschaft um Trainer Volmering einen verdienten 33:25-Auswärtssieg verbuchen und klettert damit vorerst auf den zweiten Tabellenplatz der Bayernliga Süd. Nächste Woche begrüßen die Schwabmünchner Damen den Landesliga-Aufsteiger TSV Vaterstetten in eigener Halle.

TSV Schwabmünchen: Reuther, Globisch (beide Tor), Scholz (1), Birnkammer, Hiemer (5), Lammich (3), Incidelen, Merkle (7), Franz J., Reindth (2/1), Würdinger Ce. (3), Girstenbrei (5), Bartosch (6/4), Würdinger Co. und Haslauer (1)

Zweite Mannschaft des TSV Schwabmünchen unterliegt beim Tabellenführer

Lange konnte die zweite Damenmannschaft am vergangenen Samstagabend den Tabellenführer TSV Niederraunau ärgern. In einer fulminanten ersten Halbzeit dominierten die Schwabmünchner Damen den Gastgeber aus Krumbach und konnten sich zwischenzeitlich mit drei Toren absetzen. In Durchgang zwei kämpften die Mädels unermüdlich weiter und hielten bis zur 43. Spielminute alles offen. In der Schlussviertelstunde gingen die Kraftreserven zur Neige und der Ligaprimus Niederraunau wusste das für sich gekonnt zu nutzen. Am Ende mussten die Schwabmünchnerinnen eine 30:41-Niederlage mit heimnehmen, die in dieser Höhe nicht ihre starke Leistung widerspiegelt.