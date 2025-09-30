Schwabmünchen gewinnt das Derby

Der TSV Schwabmünchen hat das Derby beim BHC Königsbrunn mit 26:21 gewonnen und den ersten Saisonsieg eingefahren. Der BHC Königsbrunn startete gut in das Derby gegen den TSV Schwabmünchen. Nach neun Minuten lag die Heimmannschaft mit 5:2 vorne und hatte bereits in dieser Phase mehrere klare Chancen, die das Ergebnis deutlicher hätten ausfallen lassen können. Statt die Führung auszubauen, ließ man die Gäste wieder ins Spiel kommen. In den ersten Minuten tat sich Schwabmünchen noch schwer, doch nach rund zehn Minuten kam der TSV besser ins Spiel. Mit mehr Tempo im Angriff und einer kompakteren Abwehr drehte das Team die Partie und erspielte sich bis zur Pause eine 15:9-Führung.

Nach der Pause zeigte sich die Königsbrunner Mannschaft kämpferisch verbessert. Die Abwehr stand stabiler, und Torhüter Samuel Schießl konnte sich mehrfach auszeichnen. Allerdings blieb die Chancenverwertung das große Manko. Immer wieder scheiterte der BHC am gut aufgelegten Schwabmünchner Keeper oder leistete sich einfache Fehler, gerade in den Momenten, in denen ein Lauf möglich gewesen wäre. Beim 14:17 in der 40. Minute keimte noch einmal Hoffnung auf, doch näher kam die Heimmannschaft nicht mehr heran.

Schwabmünchens Torwart stach hervor

Ein entscheidender Faktor war Schwabmünchens Torhüter Felix Zull, der mit mehreren sehenswerten Paraden glänzte und seinem Team in wichtigen Momenten den Rücken stärkte. Seine starke Leistung gab der Abwehr zusätzliche Sicherheit und trug maßgeblich zum Erfolg bei.

Bester Torschütze bei Königsbrunn war Tim Seiler mit starken neun Treffern. Insgesamt vergab die Mannschaft jedoch zu viele Möglichkeiten – allein mindestens zehn Tempogegenstöße konnten nicht im Tor untergebracht werden. So belohnte sich der BHC trotz eines engagierten Auftritts nicht, während die Gäste ihren „Stiefel herunterspielten“ und sich am Ende als Derbysieger feiern lassen konnten.

Bobingen unterliegt dem Favoriten

Der TSV Bobingen empfing den TV Gundelfingen. Seit dem ersten Tor der Saison, erzielt von Rechtsaußen Thomas Pillmayr, entbrannte ein Ballwechsel auf Augenhöhe. Mal waren die Bobinger in Front, mal die Männer des TV Gundelfingen. Besonders in Torlaune gab sich Thomas Pillmayr. Von den ersten acht Toren der Bobinger erzielte er gleich fünf. Rechtsaußen Maximilian Wagner sah die rote Karteund so geriet der TSV ins Hintertreffen. Zur Pause stand es 14:18. Trotzdem starteten die Bobinger gut in die zweite Hälfte. Zuerst konnte der Rückstand auch verkleinert werden. Doch durch mehrere Fehler konnten die Gäste Schritt für Schritt davonziehen. Bobingen kam nie mehr als fünf Tore heran und verlor mit 30:36. (AZ)