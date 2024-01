Verletzungssorgen sind noch größer geworden

Nach dreiwöchiger Spielpause greifen die Herren des TSV Schwabmünchen wieder in der Landesliga an. Die Verletzungsprobleme sind eher größer als kleiner geworden.

Die Herren von Trainer Christian Boppel müssen am Sonntag (7. Januar) zum Kräftemessen nach Herrsching. Die Gastgeber vom Ammersee stehen mit 14:8 Punkten auf dem dritten Tabellenrang und bezwangen zuletzt auswärts den TSV Haunstetten.

Die Ausgangsposition für die Rückrunde hatten sich die Schwabmünchner anders vorgstellt. Mit nur drei Siegen in der Vorrunde stehen sie aktuell mit 6:16 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Niederlage im letzten Spiel vor der Pause gegen Schlusslicht Dachau schmerzte dabei ganz besonders und sorgte für das weitere Abrutschen in der Tabelle. Zu dieser Situation hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Schwabmünchner besonders in der zweiten Hälfte der Vorrunde vom Verletzungspech heimgesucht und verfolgt wurden. Trainer Boppel konnte kaum ein Training mit vollständiger Besetzung leiten, teilweise fehlte verletzungs- und krankheitsbedingt der gesamte Rückraum.

"Herkulesaufgabe" für den TSV Schwabmünchen

Doch das wollen die Schwabmünchner nicht als Ausrede gelten lassen. Der sportliche Leiter Malte Knoke analysiert die Vorrunde so: „Wir haben zu viele Spiele einfach und leichtfertig aus der Hand gegeben. Entweder haben wir den Start total verschlafen und mussten hinterherrennen oder wir bestimmten das Spiel von Beginn an und ließen uns ab der Pause die Butter vom Brot nehmen.“ Die Gastgeber werden mit Sicherheit alles daran setzen, noch einmal entscheidend in den Titelkampf einzugreifen. Die Aufgabe für die Schwabmünchner betitelt Knoke daher als „Herkulesaufgabe“. Christian Boppel hatte die Hoffnung, dass über die Feiertage die Liste seiner Verletzten kleiner werden würde. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Noa Kell fällt mit seiner Kopfverletzung, die er im Spiel gegen Dachau erlitten hat, zusätzlich aus. Die Einsätze von Sebastian Schüller und Felix Hänsel stehen auf der Kippe. Zudem sind die Knieprobleme von Spielmacher Leo Reichenberger so stark, dass ein MRT-Termin Aufschluss über die Rückrunde geben wird. Die Vorzeichen sind daher erneut nicht die Besten für die Schwabmünchner, dennoch werden sie alles geben, um in Herrsching erfolgreich sein zu können.

Die Bayernligadamen des TSV Schwabmünchen stehen zwar schon wieder voll im Training, müssen sich jedoch bis zum 20. Januar 2024 gedulden ehe es für Sie im Spielbetrieb weitergeht. Die zweite Damenmannschaft des TSV Schwabmünchen begrüßt am Sonntagnachmittag die Damen des TV Gundelfingen in eigener Halle. Die Gäste verloren die letzten beiden Partien vor der Winterpause und rutschten damit von Platz drei in das Tabellenmittelfeld ab. Die Schwabmünchnerinnen stehen derzeit auf dem drittletzten Tabellenplatz und wollen mit einem Sieg den Anschluss zum Mittelfeld wiederherstellen.