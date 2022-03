Wichtiger Sieg für Schwabmünchen

Einen wichtigen Sieg landeten die Landesliga-Handballerinnen des TSV Schwabmünchen in Vaterstetten.

Mit glücklichen Gesichtern, zwei Punkten im Gepäck und der Gewissheit, ganz oben angreifen zu können, kehrten Schwabmünchens Landesligahandballerinnen vom Gastspiel beim TSV Vaterstetten zurück. Das 33:28 war am Ende das verdiente Resultat einer spielerisch und kämpferisch ganz starken Teamleistung.

Nach zuletzt zwei Begegnungen mit doch eher knappem Kader hatte Trainer Lars Lammich in Vaterstetten wieder ausreichend Alternativen für alle Positionen, und gerade diese Breite sollte sich am Ende als mitentscheidender Faktor erweisen. Das für beide Seite richtungsweisende Spiel entwickelte sich vom Anpfiff weg zu einem temporeichen Duell zweier hochmotivierter Teams, bei dem die sehr konzentrierten Gelb-Blauen den besseren Start erwischten. Bei einer 10:6-Führung (17.) hatte die an diesem Nachmittag überragende Spielmacherin Lea Lammich bereits fünfmal getroffen, aber auch ihre Nebenspielerinnen sehr gut in Szene gesetzt.

Kampf auf Augenhöhe

Die Gastgeberinnen fighteten sich dann aber zurück ins Match und nutzten einige kleine Unaufmerksamkeiten im Schwabmünchner Spiel, um bereits beim 11:11 den Restart-Knopf zu drücken. Über den Seitenwechsel hinweg entwickelte sich jetzt ein toller Fight auf Augenhöhe, und beim 22:22 gut zehn Minuten vor Spielende deutete vieles auf ein Herzschlagfinale hin. Zweimal Lara Girstenbrei und Selina Scholz stellten dann aber innerhalb von nur 70 Sekunden die Anzeigetafel auf 22:25, und die jetzt auch konditionell stärker wirkenden Schwabmünchnerinnen ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Letztlich ungefährdet steuerten sie dem 33:28-Sieg entgegen, der sich mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf noch als echter Big Point erweisen könnte. In einem geschlossen starken Team verdienten sich die über fast 60 Minuten offensiv wie defensiv starke Alina Birnkammer sowie Torhüterin Theresa Reuther noch ein Extralob des Trainerteams.

Coach Lars Lammich zog vor der Halle in Vaterstetten dann natürlich ein sehr positives Fazit: "Vor allem, weil wir zu jedem Zeitpunkt an unseren Sieg geglaubt haben, konnten wir dieses für uns richtungsweisende Spiel gewinnen. Angeführt von einer überragenden Lea konnten wir die Kräfte auf viel Schultern verteilen und haben unseren Spielplan konsequent bis zum Ende durchgezogen. Die Mannschaft hat erneut einen großen Schritt nach vorne gemacht und ist jetzt bereit für die heiße Saisonendphase."

TSV Schwabmünchen: Reuther, Rettermeier; Spatschek, Scholz (2), Birnkammer (3), Keskin (3), Müller (3), Lammich (13/2), Michael, Merkle (2), Rheindt (4), Girstenbrei (3)