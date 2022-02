Handball

Zweite Derby-Pleite in Folge für den BHC Königsbrunn

Plus Auch im zweiten Derby innerhalb von einer Woche geht der BHC Königsbrunn gegen die Reserve aus Haunstetten leer aus.

Das Spitzenspiel in der Bezirksoberliga (Staffel B) zwischen dem BHC Königsbrunn und Haunstetten II hielt, was es versprach. Beide Mannschaften lieferten sich einen engen Kampf über 60 Minuten und warfen alles in den Ring. Am Ende aber musste sich Königsbrunn knapp mit 24:25 geschlagen geben.

