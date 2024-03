Ersatzgeschwächte Bobinger gehen leer aus

Nichts zu holen gab es für die Bobinger Bezirksoberliga-Handballer beim Tabellenzweiten HSG Lauingen-Wittislingen.

Der TSV Bobingen stand vor einer schweren Aufgabe - das Team musste beim HSG Lauingen-Wittislingen antreten. Die Rollenverteilung war klar: Bereits im Hinspiel mussten sie sich gegen den Tabellenzweiten mit einem eindeutigen 29:35 geschlagen geben. Zusätzlich kämpfte das Team mit schweren personellen Rückschlägen. Kapitän, Rückraumshooter und mannschaftsinterner Topscorer Moritz Müller lag stark erkältet mit Fieber zu Hause. Thomas Pillmayr, der gerade erst nach langen Rückenproblemen wieder in sein altes Spiel gefunden hatte, war wegen eines lädierten Sprunggelenks gezwungen aussetzen. Zu allem Überfluss fiel auch noch Kreisläufer Benedikt Arlt aus. Alles hochkarätige Ausfälle, die den Bobinger Kader stark schwächten.

Trotzdem war Trainer Tobias Müller vor der Partie guter Dinge: „Die fehlenden Spieler werden sicherlich nicht der Grund für eine Niederlage sein. Entweder wir haben einen Sahnetag, dann macht der Rest halt die zusätzlichen Tore, die sonst ein Moritz zum Beispiel gemacht hätte, oder wir finden nicht ins Spiel. Aber dann wäre auch mit einem besseren Kader nichts zu holen gewesen.“ Der TSV Bobingen konnte also ohne jeglichen Druck aufspielen. Doch leider war davon, vor allem in der Wurfausbeute, nicht viel zu sehen. Der Torhüter war eigentlich nicht das Problem. Nur selten brachte er einen Finger an den Ball. Man traf immer wieder den Pfosten oder die Latte. Auch das Tempospiel war verbesserungsfähig. Die sonst so flinken Bobinger kamen nur selten über die erste, oder zweite Welle. Trotzdem ließ man den Kopf nicht hängen und konnte, auch wegen Thomas Gebauer im Tor, der den ein oder anderen freien Ball entschärfte, bis zur Halbzeitpause (17:13) am Gegner dranbleiben.

Handball: Die Probleme beim TSV Bobingen blieben

In der zweiten Hälfte ging es so weiter. Die Baustellen Wurfausbeute und Tempospiel blieben. Im Positionsangriff rieb man sich immer wieder an der stark stehenden Abwehr der Lauinger auf. Erfolgreich war der TSV dabei vor allem über das Zusammenspiel mit Leonard Naumann. Der junge Kreisläufer gab sein Bestes, den Ausfall von Benedikt Arlt zu kompensieren und konnte dabei sieben Tore erzielen. Doch diese Art von Handball verlangt viel Kraft, die bei dem dünnen Kader leider nicht vorhanden war. So gingen in den letzten 15 Minuten merklich die Luft aus und das Team von Tobis Müller musste sich mit 25:35 geschlagen geben. Am Samstag, 9. März, ist der TSV Bobingen zu Gast beim TSV Bäumenheim. Beginn: 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle am Rathausplatz Bäumenheim.

TSV Bobingen: Niklas Geirhos, Sebastian Lenz, Jonas Vogt (2), Leonard Naumann (7), Nico Deininger (6), Jonas Stadlmair (1), Tobias Schaflitzl, Peter Zedelmeier (1), Maximilian Wagner (2), Andre Pfeffer (3), Florian Winkler (3/1), Benjamin Schüll (TW), Thomas Gebauer (TW)