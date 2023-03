Handball-Nachwuchs vor dem großen Wurf

Die A-Jugend-Handballerinnen erwarten im Finale um den DHB-Pokal am Samstag Zwickau.

Ein echtes sportliches Highlight erwartet die Fans des Jugendhandballs in und um Schwabmünchen am Samstagnachmittag in der Hans-Nebauer-Sporthalle. Um 16 Uhr empfängt die weibliche A-Jugend des TSV Schwabmünchen im Final-Hinspiel um den DHB-Pokal den BSV Sachsen Zwickau und krönt damit die erste Saison in der Jugend-Bundesliga.

Nach einem schwierigen Start mit zwei Vorrundenniederlagen und dem drohenden frühen Aus in der Jugend-Bundesliga haben Schwabmünchens Talente seit November einen beeindruckenden Lauf hingelegt. Erst der Erfolg im letzten Vorrundenspiel gegen den bayerischen Konkurrenten Würm/Mitte, der den Einzug um den Wettbewerb des DHB-Pokals sicherte, und danach der beeindruckende Durchmarsch ins Pokalfinale. Hier treffen die Gelb-Blauen mit dem BSV Sachsen Zwickau auf einen absoluten Top-Gegner, dem in diesem in Hin- und Rückspiel ausgetragenen Finale sicher die Favoritenrolle zukommt.

"Zwickau ist mit der Bundesliga Frauenmannschaft und einem seit langer Zeit erfolgreich betriebenen Leistungszentrum im Mädchen- und Frauenhandball ohne Frage eine große Nummer. Mit der bereits erreichten Qualifikation für die nächste Bundesligasaison haben wir die Belohnung für die starken Leistungen in der Pokalrunde bereits in der Tasche. Das Finale ist eine tolle Chance für die Mädchen, sich noch einmal vor hoffentlich vielen Zuschauern auf höchstem Niveau zu präsentieren", hofft Trainer Holger Hübenthal auf eine stimmungsvolle Hans-Nebauer-Sporthalle und viele Handballanhänger auch aus der weiteren Region.

Frauen gastieren in der Bayernliga in Ismaning

Genau 24 Stunden später stehen sechs Spielerinnen der A-Jugend in der Frauen Bayernliga in Ismaning bereits wieder auf der Platte. Zusammen mit der scherzhaft unter "Team alt" geführten, aber immer noch jungen anderen guten Hälfte der ersten Frauenmannschaft soll der gute Trend der letzten Wochen fortgeführt werden. Neben der Doppelbelastung der A-Jugendspielerinnen deutet zumindest auch die Statistik auf eine schwere Aufgabe hin, denn gegen die "Isis" gab es bisher schon zwei Niederlagen und auf fremdem Boden warten die Gelb-Blauen in den Meister-Play-offs noch auf das erste Erfolgserlebnis. (AZ)