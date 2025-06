Dieb schlägt während Spaziergang zu: Handtasche aus Auto gestohlen

Ein Spaziergang in der Natur soll eigentlich der Entspannung und geistigen Erholung dienen. Davon konnte jedoch keine Rede mehr sein, nachdem eine Spaziergängerin in Königsbrunn, wie die Polizei mitteilt, nach ihrem Gang durch die Natur zu ihrem Auto zurückkehrte und eine eingeschlagene Seitenscheibe, sowie das Fehlen ihrer Handtasche feststellen musste. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 16.30 und 17 Uhr auf dem Wanderparkplatz in der Boschstraße. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter 08234/9606-0 entgegen. (mjk)

