Handyverbot an Schulen ist nicht die Lösung

Man stelle sich vor, in der eigenen Schulzeit hätten ein Fernseher, ein Telefon, ein Radio, ein Faxgerät und noch ein paar Brettspiele die Schulbank bevölkert. Das hätte im Klassenzimmer wohl Ärger gegeben. Im übertragenen Sinne geht das aber heute, wenn Schülerinnen und Schüler in der Schule das Smartphone nutzen. Andererseits sollen junge Menschen fit für die digitale Welt werden. Immer wieder diskutieren Kultusminister über ein bundesweites Handyverbot an Schulen. Bislang regelt noch jedes Bundesland, ja jede Schule den Umgang selbst. Keine gute Lösung.

Eine Studie der Uni Augsburg spricht für die Schule als handyfreie Zone

Klar ist, niemand kann wollen, dass Handys im Unterricht klingeln oder Mobbing-Videos umhergeschickt werden. Ein Verbot würde das jedoch nicht eindämmen, denn Schüler finden immer einen Weg dieses zu umgehen. Eltern sind meist selbst süchtig nach dem Smartphone und verlagern mit einem Verbot das Problem nur in die Schule. Dort ist nicht jeder Lehrer fit im Digitalen und ein Verbot somit nur die kurzfristig einfachste Lösung, statt einen guten Umgang zu regeln. Eine Studie der Universität Augsburg aus dem Jahr 2024 legt nahe: Der soziale Frieden steigt, wenn das Handy ganz rausbleibt aus dem Schulalltag.

Das Problem: in digitaler Kompetenz sind die Jungen fitter als die Alten. Ausnahmsweise wird hier von Jung nach Alt vermittelt und nicht umgekehrt. Manch ein Lehrer ist so digital wie ein Faxgerät, hat studiert, da war das Internet noch nicht existent. Deshalb muss gelten: mehr digitale Kompetenz für Eltern und Lehrer. Sodass die (digitale) Bildung der Jungen nicht zum Papiertiger verkommt.