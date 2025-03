Ein Smartphone in der Schultüte?

Eine Schülerin wird am Rande des Schulgeländes gedemütigt. Mehrere Schüler zwingen die Achtklässlerin in die Knie und filmen mit dem Handy. So geschehen an der Eichwaldschule in Neusäß, Ende 2024. Die Polizei ermittelt, kassiert die Handys der betroffenen Schüler der achten Jahrgangsstufe ein. Die Schule reagiert mit Verweisen und geht noch weiter: seit einer Änderung der Schulordnung gibt es für die Mittelstufe Handy-Garagen.

Jennifer Kopka Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Fink Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis