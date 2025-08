Harry-Potter-Party: Junge Zauberer feiern auf Gut Morhard in Königsbrunn

Alte Runen, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Pflege magischer Geschöpfe oder Pflanzenkunde – auf Gut Morhard in Königsbrunn durften Kinder zeigen, wie gut sie sich in der Welt der Zauberer auskennen. Nach einem langen Schuljahr gab es natürlich noch ein Festmahl und einen Ausflug in das berühmte Dorf Hogsmeade, wo sie beinahe nach Herzenslust einkaufen dürfen. Das alles war bei der Harry-Potter-Party des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung geboten. Kinder im Alter von drei bis zehn Jahre hatten Spaß an den Spielen und den Begegnungen mit den Tieren. Die nächste Veranstaltung dieser Art findet am 2. September statt. Anmeldungen sind noch möglich.

