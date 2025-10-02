Hautkrebs: So viele Menschen im Landkreis Augsburg sind betroffen

Das klingt dramatisch. Schaut man sich aber die absoluten Zahlen aus dem AOK-Gesundheitsatlas an, liest sich das weniger dramatisch. Danach sind 2023 in Bayern 3,3 Prozent der Menschen an hellem und 0,52 Prozent an schwarzem Hautkrebs erkrankt. Im Landkreis Augsburg sind die Zahlen niedriger: Die Rate bei hellem Hautkrebs liegen bei 2,56 Prozent und beim schwarzen bei 0,48 Prozent. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Hautkrebs ein ernstes Problem ist. Denn gleichzeitig zu den steigenden Fallzahlen steigen auch die Todesfälle. Dabei ist Hautkrebs, frühzeitig erkannt, sehr gut heilbar.

Betroffen sein können Menschen aller Altersstufen. Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter. Das größte Risiko gibt es in den Altersklassen zwischen 70 und 85 Jahren. Wobei Männer häufiger betroffen sind als Frauen. Das könnte aber auch daran liegen, dass dem Thema mittlerweile von Männern mehr Beachtung geschenkt wird und Screenings in Arztpraxen häufiger werden.

Ab 35 Jahren ist das Screening alle zwei Jahre kostenlos

Alle zwei Jahre ist so eine Untersuchung für über 35-Jährige kostenlos. Bei einem Screening werden verdächtige Hautstellen untersucht. Gibt es einen Verdacht, werden Hautzellen entnommen und im Labor ausgewertet. Wersich nach der sogenannten ABCDE-Regel selbst beobachtet, kann bei Verdacht auf Hautkrebs schnell einen Arzt aufsuchen. Es gibt auch einen demoskopischen Zusammenhang. Viele der heutigen Hautkrebserkrankungen seien auf Schäden in den 1970er- und 1980er-Jahren zurückzuführen. Damals wurde weniger auf Sonnenschutz geachtet und auch die Lichtschutzfilter der Sonnencremes waren noch nicht so gut entwickelt. Dazu kommt, dass heute mehr ältere Menschen leben. Im Jahr 2023 waren 53 Prozent der an Hautkrebs verstorbenen Menschen 80 Jahre oder älter.

Der Hautkrebs verbreitet sich immer mehr. Eine frühzeitige Untersuchung kann Leben retten. Foto: Christoph Specht (Symbolbild)

Teilnahme an Hautkrebs-Screening im Vergleich zu anderen Untersuchungen ist geringer

Dermatologe Dr. Steffen Gass aus Günzburg sagt dazu: „Das Bewusstsein zum Thema Hautkrebs ist gestiegen, immer mehr Menschen denken über Hautkrebs und ihren persönlichen Umgang mit der Sonne nach. Geholfen haben hier viele Aktionen des Berufsverbandes der deutschen Dermatologen, der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. Das Hautkrebsscreening werde gerne und häufig genutzt, allerdings seien dabei Frauen in der Mehrzahl. „Bei rund fünf bis zehn Prozent der Untersuchungen sind weitere Test nötig. Genaue Zahlen liegen nicht vor“, sagt Dr. Gass auf die Frage, welchen Anteil Verdachtsfälle im Verhältnis zu den Untersuchungen einnehmen. Zur Vorsorge sagt er: „Lichtschutzfaktor sollte immer dann aufgetragen werden, wenn man in die Sonne geht. Ich persönlich rate im Sommer dazu, zumindest die Lichtterassen des Körpers, Gesicht, Dekolleté, Hände und Unterarme einzucremen egal wie das Wetter morgens aussieht. Männer mit kahlem Haupt sollten konsequent eine Kopfbedeckung tragen

Sonnencreme mit geeignetem Lichtschutzfaktor ist eine der Maßnahmen zum Schutz vor Hautkrebs. Foto: Robert Michael/dpa (Symbolbild)

So funktioniert die ABCDE-Regel A = Asymmetrie: Ein Melanom hat typischerweise unregelmäßige Formen. B = Begrenzung: Die Grenzen am Rand eines Melanoms sind unscharf, verwaschen oder unregelmäßig. C = Colour (Farbe): Es ist nicht einheitlich gefärbt (mehrere Farbtöne) oder verändert seine Farbe (heller oder dunkler). D = Durchmesser: Hat es mehr als zwei Millimeter Durchmesser, sollte es kontrolliert werden. E = Erhabenheit: Seine Oberfläche verändert sich, zum Beispiel rau oder schuppend, und es ragt mehr als einen Millimeter über die umliegende Haut heraus.