Haushalt 2024 im Landkreis Augsburg ist ein Wechselbad der Gefühle

Der Haushalt des Landkreises Augsburg 2024 steht: Der Weg dorthin war lang und steinig.

Viele Zweifel zu Beginn und ein großes Schulterklopfen am Ende: Der Haushalt des Landkreises Augsburg als Höhepunkt im kommunalpolitischen Jahr war ein Wechselbad der Gefühle.

Vor einigen Monaten hatte selbst Kreiskämmerin Heike Seyberth noch Zweifel, ob sich das Millionenloch stopfen lässt. Am einfachsten wäre es gewesen, an der Kreisumlage zu schrauben. Doch dann hätten viele Gemeinden den Gürtel enger schnallen müssen. Stattdessen wurde nach Einsparmöglichkeiten gesucht. Viele Projekte wurden hinterfragt und auf den Prüfstand gestellt. Am Ende gelang - auch dank einer gesenkten Bezirksumlage und höheren Schlüsselzuweisungen - ein ausgeglichener Haushalt.

Haushalt 2024 und Ärger über Freistaat: Miteinander im Kreistag

Die bewältige "Herkulesaufgabe", wie Landrat Martin Sailer den Prozess bis zum jetzt einstimmig verabschiedeten Zahlenwerk bezeichnete, geht auch zurück auf das zielorientierte Miteinander im Kreistag. Dort wird auf Augenhöhe trotz unterschiedlicher Ansichten an der Lösung gearbeitet. Auf dieser Basis können die Kreisräte auch die nächsten Herausforderungen stemmen. Sie bleiben nicht aus. Wichtig wird sein, Entscheidungen deutlich zu kommunizieren. Denn nur wer Klarheit schafft, erhält Akzeptanz und kann Vertrauen aufbauen.

