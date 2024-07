Absolventinnen der Hauswirtschaftschule feiern ihren Abschluss

Aus ganz Nord- und Mittelschwaben kamen Absolventinnen und Absolventen zur Berufsabschlussfeier Hauswirtschaft im Bürgersaal Stadtbergen zusammen. „Das zahlreiche Erscheinen so vieler Gäste zeigt die große Wertschätzung für die hauswirtschaftlichen Berufe“, sagt Josef Schnell, Bereichsleiter Ernährung und Landwirtschaft der Regierung von Schwaben in seiner Begrüßungsrede. „Sie dürfen stolz auf sich sein, sie haben viel gelernt, einen staatlich anerkannten Berufsabschluss erlangt und können professionell Haushalte für und mit Menschen führen.“, hebt Schnell die Leistung der Absolventen hervor.

In diesem Jahr hatten 81 Prüflinge an den Abschlussprüfungen im Bereich Hauswirtschaft teilgenommen, 65 davon haben bestanden, berichtet Albert Spingler, Berater Berufsausbildung der Regierung von Schwaben. „Der Weg zum Berufsfeld Hauswirtschaft ist vergleichsweise komplex, denn hier führen drei Ausbildungswege zum Erfolg. Neben einer dualen Ausbildung kann man sich auch an Berufsfach- und Teilzeitschulen zum Hauswirtschafter oder zum Fachpraktiker für Hauswirtschaft ausbilden lassen“, sagt Spingler. Mit 43 Teilnehmern an den Prüfungen stellten die Absolventen der Fachschulen, bei denen sich die Schüler über Kurse auf die Prüfungen vorbereiten und bereits eine vorhandene Berufsausbildung haben, den größten Kreis dar.

16 Schülerinnen der Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen

Darunter waren auch 16 Schülerinnen der Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg. „Ich bin so stolz auf meine Mädels,“ freut sich Tanja Höck, stellvertretende Schulleiterin der Hauswirtschaftsschulen Schwabmünchen und Friedberg mit ihren Absolventinnen.

Weitere 35 neue Hauswirtschafterinnen kommen von den Berufsfachschulen und drei haben eine duale Ausbildung absolviert. Acht Prüflinge haben an der Abschlussprüfung der Fachpraktiker Hauswirtschaft teilgenommen und sie bestanden. Somit stehen in der Region 65 neue und sehr gefragte Fachkräfte zur Verfügung.

Bei der Zeugnisübergabe wurden die prüfungsbesten Hauswirtschafterinnen mit Urkunden und Geschenken ausgezeichnet: Magdalena Karmann aus Breitengüßbach (Ausbildungsbetrieb Schön Lindenmeyer mit der Note 1,1), Kerstin Hofer aus Donauwörth (Berufsfachschule Neusäß, 1,37) und Pia Mayer aus Unterschneidheim (Landwirtschaftsschule Nördlingen, 1,45).

Ausbildungsstart in Schwabmünchen Im September beginnt der nächste Jahrgang an der Teilzeitschule in Schwabmünchen für alle, die sich zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung ausbilden lassen möchten. Mehr Informationen dazugibt es auf der Homepage des AELF Augsburg unter: www.aelf-au.bayern.de.