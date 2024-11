Heeresmusikkorps beeindruckt mit Vielfalt und Präzision

Das Heeresmusikkorps Ulm spielte jüngst ein Benefizkonzert in Schwabmünchen. Es ist eines von insgesamt 14 sinfonischen Blasorchestern der Bundeswehr. 50 studierte Musikerinnen und Musiker gestalten sowohl militärische als auch zivile Veranstaltungen. Großes Augenmerk liegt auf der Präsentation originaler Blasorchesterliteratur und moderner Unterhaltungsmusik – aber auch auf der Pflege der Marschmusik.

Das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps unter der Leitung von Dirigent Major Dominik Koch war restlos ausgebucht. Soldatinnen und Soldaten, Ehemalige, Reservisten und Veteranen sowie viele andere Musikbegeisterte aus Schwabmünchen und Umgebung, München und dem Allgäu waren gekommen, um das Heeresmusikkorps Ulm mit seinen über 60 Musikerinnen und Musikern live auf der Bühne zu erleben. Dirigent Dominik Koch hatte ein besonderes Programm für das letzte von insgesamt neun Herbstkonzerten ausgewählt. Zum Einstieg in den Musikabend wurde klassisch ein Marsch gespielt, bevor Solo-Saxophonist Stabsfeldwebel Jochen Müller beim Stück „Fantasia“ brillierte. Auch bei anderen Stücken bewunderten die knapp 600 Gäste die schnellen Finger der Blasmusiker.

Im „Poema Alpestre“ von Franco Cesarini wurden sie musikalisch in die Alpen begleitet, besonders die läutenden Kuhglocken vermittelten ein authentisches Berggefühl. Beim Stück „Silverado“ ging es dann in den Wilden Westen. Den offiziellen Teil des Konzertabends beendete das Heeresmusikkorps Ulm fulminant mit „Musical Milestones“, darunter „Time Warp“. Das Publikum brachte seine Begeisterung über die breite Klangpalette, die Präzision und die spürbare musikalische Leidenschaft des Orchesters mit tosendem Beifall und stehenden Ovationen zum Ausdruck, wofür gleich zwei Zugaben gespielt wurden.

Wie das Sozialwerk der Bundeswehr hilft

Angeregt wurde das Benefizkonzert von Hauptmann Markus Siller, Regionalstellenleitung Lechfeld des Bundeswehr-Sozialwerks in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Schwabmünchen. Das Sozialwerk wurde 1960 gegründet und hilft, wenn Menschen der Bundeswehr unschuldig in Not geraten und Soldatinnen und Soldaten von einem Auslandseinsatz betroffen sind. Heute sind vor allem die Freizeiten für Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen zu einem festen Bestandteil und Markenzeichen der „Aktion Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien“ des Bundeswehr-Sozialwerks geworden. Rund 120 körperlich und/oder geistig beeinträchtigte Kinder können für einige Wochen im Jahr an speziellen Freizeiten teilnehmen. Die Eltern können sich in dieser Zeit von ihrer oft aufopfernden Pflegearbeit erholen.

Marilena Eberle vom Kulturbüro der Stadt Schwabmünchen und Hauptmann Markus Siller, Regionalstellenleiter Lechfeld des Bundeswehr-Sozialwerkes, waren mit dem Ergebnis ihrer Zusammenarbeit äußerst zufrieden. Hauptmann Markus Siller ist von der hohen Spendensumme von 8.000 Euro für das Bundeswehr-Sozialwerk überwältigt. „Mit dem Geld können wir im Bundeswehr-Sozialwerk sehr viel Gutes tun“, sagte er. Die Spenden gehen direkt und zu einhundert Prozent an das Bundeswehr-Sozialwerk.

Icon Vergrößern Bei der Spendenübergabe: Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller, Oberstleutnant Wolfgang Schwörer (Bereichsvorsitzender BwSW Süd), Stabsbootsmann Björn Schwarze (Bereichsgeschäftsführung BwSW Süd), Hauptmann Markus Siller (Regionalstellenleitung BwSW Lechfeld) und Marilena Eberle (Kulturbüro Schwabmünchen). Foto: Christian Renk Icon Schließen Schließen Bei der Spendenübergabe: Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller, Oberstleutnant Wolfgang Schwörer (Bereichsvorsitzender BwSW Süd), Stabsbootsmann Björn Schwarze (Bereichsgeschäftsführung BwSW Süd), Hauptmann Markus Siller (Regionalstellenleitung BwSW Lechfeld) und Marilena Eberle (Kulturbüro Schwabmünchen). Foto: Christian Renk