Beide Fahrer kommen ins Krankenhaus, 15.000 Euro Sachschaden nach Unfall in Schwabmünchen

Zu einem Zusammenstoß mit Folgen für Fahrer und Autos ist es in Schwabmünchen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstag gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Raiffeisenstraße/Gartenstraße zu dem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Ein 24-Jähriger fuhr auf der Raiffeisenstraße und wollte die Kreuzung zur Gartenstraße geradeaus überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 43-Jährige auf der Gartenstraße und wollte ebenfalls geradeaus weiterfahren. Der Mann missachtete dabei laut Polizei die Vorfahrt der Frau. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß der Fahrzeuge, der die Airbags in beiden Autos auslöste. Beide Fahrer wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Schwabmünchen war bei dem Unfall zur technischen Hilfeleistung im Einsatz. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (mjk)

