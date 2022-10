Heimat-Check: So sehen die Königsbrunner ihre Stadt

Plus Unsere Leser haben ihre Heimatorte beurteilt. In Königsbrunn werden Lebensqualität und Nahverkehr sehr gut bewertet. Handlungsbedarf sehen viele bei der Sicherheit.

Mehr als 25.000 Menschen haben im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen an der großen Umfrage "Heimat-Check" teilgenommen. 401 Teilnehmende haben in Königsbrunn bewertet, wie gut die Stadt ausgestattet und wie lebenswert sie ist. Dabei handelt es sich nicht um eine repräsentative Umfrage, aber um ein sehr gutes Stimmungsbild. Die Bewertungen fallen insgesamt durchaus positiv aus. Insgesamt erreicht die größte Stadt im Landkreis unter 46 Gemeinden den zehnten Platz. Wie stellen sich die Bereiche im Einzelnen dar?