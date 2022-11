Mehr als nur ein Amazon-Standort: So lebt es sich in Graben

Plus Beim Heimat-Check der Schwabmünchner Allgemeinen haben die Bewohner in Graben ihren Ort bewertet. Vor allem bei einem Thema ist noch deutlich Luft nach oben.

Auswärtigen ist Graben wohl vor allem durch den Konzern Amazon ein Begriff, der hier sein Logistikzentrum hat. Dabei gehört zur beschaulichen Gemeinde mit dem Ortsteil Lechfeld-Nord und über 4000 Einwohnern mehr als das Lager des Online-Riesen. Graben ist Fuggergemeinde, Standort des Flugplatzes Lechfeld und punktet durch die Nähe zur B17 mit einer guten Infrastruktur. Wie die Bewohner das finden? Das konnten sie beim großen Heimat-Check der Schwabmünchner Allgemeinen kundtun.