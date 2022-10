Heimat-Check

So bewerten die Großaitinger ihren Ort

Im Großen und Ganzen sind die Großaitinger Bürgerinnen und Bürger recht zufrieden in ihrem Ort. Das Thema Verkehr sorgt allerdings für einige Negativkommentare beim Heimat-Check. Im Bild ist das Großaitinger Rathaus zu sehen.

Plus In den Kategorien "Gastronomie", "Kultur und Freizeit" sowie "Verkehr" sehen die Bürger Luft nach oben. In anderen Bereichen kann die Gemeinde punkten.

Eigentlich sind die 90 befragten Großaitinger Bürgerinnen und Bürger recht zufrieden mit ihrer Gemeinde. Das drückt die Gesamtnote von 6,23 aus. Damit schneidet der Ort minimal schlechter ab als die Nachbargemeinde Wehringen (6,52), aber deutlich besser als zum Beispiel Langerringen mit 5,7.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

