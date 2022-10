Heimat-Check

vor 33 Min.

Wehringen – ein Musterdorf mit zwei kleinen Makeln

Plus Wehringen ist schön und ein toller Platz zum Leben – zu dem Schluss kommen die Teilnehmer unseres Heimat-Checks. Nur zwei Dinge fehlen: ein Supermarkt und Gastronomie.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Wehringen schneidet bei unserer großen "Heimat-Check"-Umfrage in vielen Bereichen sehr gut ab. In einer Kategorie liegt der Ort mit seinen 3100 Einwohnern sogar an der Spitze des Landkreises Augsburg. Allerdings plagen die 60 Abstimmenden auch zwei große Fragen: Wo soll ich einkaufen? Wo kann ich einkehren? Bürgermeister und Gemeinderat hoffen, dass sich zumindest mittelfristig Abhilfe schaffen lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen