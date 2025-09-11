Icon Menü
Heimische Kräuter entdecken: Kinder lernen beim Salbenkochen Naturheilkunde

Schwabmünchen

Die heilenden Eigenschaften der heimischen Kräuter entdecken

Beim Salbenkochen lernten die Kinder die Naturheilkunde kennen.
    Beim Workshop zum Salbenkochen lernten die Kinder die heimische Pflanzenwelt kennen.
    Beim Workshop zum Salbenkochen lernten die Kinder die heimische Pflanzenwelt kennen. Foto: Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Schwabmünchen

    Begeisterte Kinderaugen, duftende Kräuter und selbstgemachte Heilsalben: Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Schwabmünchen bot beim Ferienprogramm einen Kurs zum Salbenkochen mit heimischen Kräutern an. Unter der Anleitung von Margit Stapf, Dritte Bürgermeisterin und ausgebildete Heilpraktikerin, lernten die 15 teilnehmenden Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren die heilenden Eigenschaften von Calendula und Melisse kennen, pflückten selbst Ringelblumenblüten und stellten anschließend ihre eigenen Heilsalben her. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder das alte Wissen um unsere heimischen Heilpflanzen aufnehmen“, sagte Juliane Vinzelberg, Sprecherin des Ortsverbands, und selbst teilnehmende Mutter. „Mit praktischen Angeboten möchten wir nicht nur Wissen über Naturheilkunde vermitteln, sondern auch ein Bewusstsein für den Wert unserer heimischen Pflanzenwelt schaffen.“

    Die verwendeten Rezepte wurden den Kindern mitgegeben und sind zudem auf der Website des Ortsverbands unter gruene-schwabmuenchen.de verfügbar.

